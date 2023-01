Landsberger Stadtschätze hinterm Goetheglas

Von: Susanne Greiner

Einer der ehemaligen Räume für die Sonderausstellungen im Erdgeschoss, in Zukunft ein Teil des Veranstaltungsraumes. Im Hintergrund links neben dem geschlossenen Fensterladen ist ein Teil des Baldachins zu sehen, der dort zu ‚Schulzeiten‘ auf die Wand gemalt war. © Greiner

Landsberg – Die Sanierung des Stadtmuseums ist nicht nur finanziell herausfordernd: Auch die Logistik braucht Feingespür. Gerade sind die Gerüst­bauer angerückt. „Sollte jetzt auch der Rohbauer kommen, wird‘s eng“, sagt Nina Weidner vom städtischen Bauamt. Dazu kommen Maurer und Zimmerer, die den Dachstuhl sanieren und ihn für die Dachdecker vorbereiten. Wie lang diese ersten Arbeiten dauern? „Das kann man jetzt nicht genau sagen“, so Weidner. Immerhin ist es ja ein geschichtsträchtiger Altbau. „Und da kommen immer neue Baustellen-Überraschungen dazu.“

Die Maurer sichern Gesimse – vor allem an der ‚Wetter-­Westseite‘ – und schaffen weitere Durchbrüche im Inneren; die Zimmerer tragen auch die Holzkassettendeckung im zweiten Stock ab. „Die Lage der Kassetten ist dokumentiert, was sitzt wo, damit sie nach der Konstruktion des Brandschutzes wieder korrekt angebracht werden können“, erläutert Schätz.



Im Erdgeschoss ist der Terrazzoboden unter einer Plane geschützt – der Boden im 1.Stock muss wegen einiger Risse und fehlender Steinchen restauriert werden. Ein Teil des Parketts in den Räumen – nicht historisch, sondern aus den 80ern samt Asbest – ist schon weg. „Zu beschädigt, um es zu sanieren“, sagt Weidner. Das wird neu verlegt. Und auch die Fenster werden rundum erneuert, die ebenfalls echte 80er sind. „Andere Elemente der großen Sanierung von 1878 werden aber erhalten“, sagt Museumsleiterin Sonia Schätz. Zum Beispiel der Windfang am Eingang oder auch die Tür zum Keller, deren Oberlicht schon an Jugendstil denken lässt. Im ehemaligen Büro der Museumsmitarbeitenden ist die Deckenabhängung schon weg – wodurch auch die Fensterbögen wieder sichtbar werden. Bis 2014 waren die Büros im dritten Stock, „mit Blick auf die Stadt“, schwärmt Schätz. Nach dem Brandschutzgutachten 2014 wanderten sie ins Erdgeschoss, in das damalige ‚Depot‘, davor Hausmeisterwohnung – an die die gekachelte Fläche eines Bades noch erinnert.



Im ersten Stock ist schon eines der neuen Fenster zu sehen, Kastenfenster mit historischen Beschlägen und ‚Goetheglas‘: ein Glas, das ebenso wie historisches Glas leichte Wellen hat. Hinter dem äußeren ‚Goethe‘ steht aber Hightech: UV- und Wärme-filterndes Glas, ohne Sprossen. Es garantiert, dass historische Exponate ohne Beeinträchtigung durch Wärme (und damit auch Feuchtigkeit) vor den Fenstern stehen können. Denn einige Fenster sollen offenbleiben, um Blickbeziehungen zu ermöglichen, beispielsweise aus dem zukünftigen ‚Jesuitenraum‘ auf die Heilig-Kreuz-Kirche. „Einige Fenster werden wir aber auch durch Behänge (dünne Stoffrollos zwischen den beiden Fenstern, Anm. d. Red.) schließen müssen“, sagt Schätz. Sonst reicht die Ausstellungsfläche nicht.

Aber auch das Ausstellungskonzept stellt Ansprüche. „Es gibt einige Dinge, die zu klären sind“, sagt Weidner. „Wir müssen da Kompromisse finden.“ Dass das komplex ist, weiß auch Schätz: „Zu berücksichtigen sind Brandschutz, Denkmalpflege und eben die Anforderungen der Ausstellung. Schnelle Lösungen sind da meist schwierig.“ Zum Beispiel braucht es ein Beleuchtungssystem, das sowohl an der Decke als auch an den Wänden angebracht werden kann – die historische Holzkassettendecke verbietet ‚Deckenlampen‘.



Um dem Denkmalschutz Genüge zu tun, ist die Landsberger Restauratorin Beate Brettschneider Stammgast im Museum. Überall an den Wänden sind kleine ‚Grabungsfenster‘, in denen die vorherigen Anstriche oder Bemalungen zu sehen sind. Bevorzugter Farbton: blaugrün, eine Farbe, die zur Zeit der Sanierung 1878 besonders beliebt war, weiß Schätz. Besonders schön: die Ornamentik im früheren Theatersaal oder auch der Baldachin im Erdgeschoss, unter dem früher wohl ein Altar stand. Aber auch das Ende des 17. Jahrhunderts errichtete Gebäude an sich ist beeindruckend. Zum Beispiel der 14 Meter lange Balken im Boden des zweiten Stocks. Ein Riese, bei dem man sich fragt, wie dieses nur mit dem Beil bearbeitete Ungetüm überhaupt transportiert wurde.



Wenn dann alles fertig ist – geplant ist 2025 –, gibt es im Erdgeschoss den Veranstaltungssaal – Sonderausstellungen wandern in den 2. Stock, auch wenn Zeitgenössisches im Erdgeschoss Raum finden könnte, sagt Schätz. Der untere Eingang im Hof der Westseite wird wieder rund: Ein Bogen oberhalb der aktuellen rechteckigen Tür zeigt dessen ursprüngliches Format. Momentan hängt auch die ehemalige Schulglocke noch im Erdgeschoss – die ganz sicher auch nach der Wiedereröffnung an den ursprünglichen Zweck des Hauses erinnern wird.