„Sweet 60‘s“ singen für Frieden und Freiheit

Die Sweet 60’s bei ihrem Auftritt in der Kauferinger Mariä Himmelfahrtkirche. © Sweet 60‘s

Landsberg - Der Landsberger Gospelchor „Sweet 60’s“ begeisterte mit seinem Ukraine-Benefiz-Konzert am 27. April schon zum zweiten Mal ein breites Publikum. Auch die Spendeneinnahmen beim Auftritt in der Kauferinger Mariä Himmelfahrtkirche gehen an die Hilfsorganisation LandsAid, die sich über einen Gesamterlös von 5.500 Euro freuen darf.

„Oh Freedom“ – mit dem weltbekannten Gospelsong starteten die „Sweet 60’s“ erneut in den Abend – dieses Mal in der gut besetzten Kauferinger Mariä-Himmelfahrtkirche. Der mitreißende Auftritt der 35 Sänger:innen berührte das Publikum – und veranlasste es, fleißig zu spenden. Mehr als 3.000 Euro wurden allein an diesem Abend für die Menschen aus der Ukraine gesammelt.

„Freiheit und Frieden – das wünschen wir uns gerade alle – nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt“, meint Renate Schmid, Vorsitzende der Sweet 60’s. Bereits am 6. April sang der Chor unter der Leitung von Michael Armann für den Frieden. Auch das Konzert in der vollbesetzten Landsberger Klosterkirche war ein großer Erfolg. Bei beiden Auftritten lautete die Devise „Spenden statt Eintritt“ – stolze 5.500 Euro wurden auf diese Weise „eingenommen“. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid, die sich neben ihren Projekten an der polnisch-, rumänisch- und slowakisch-ukrainischen Grenze auch für die mittlerweile mehr als 1.000 aus der Ukraine Geflüchteten im Landkreis Landsberg einsetzt.

Gerade für diese Menschen möchten sich die Sweet 60’s engagieren. Besonders im Bereich der Bildung und des Spracherwerbs sei Unterstützung notwendig, sagt LandsAid-Pressesprecherin Andrea Schmelzle. LandsAid arbeite dabei eng mit dem Landratsamt und der Integrationsbeauftragten für den Landkreis Landsberg zusammen und habe bereits iPads für die Willkommensklassen zur Verfügung gestellt.

Bekannte Songs wie „Amazing Grace“ oder „Hallelujah“ wechselten sich ab mit Kurzansprachen, Zitaten – etwa von Jimi Hendrix oder Leonard Cohen – sowie Gebeten für den Frieden. Drei Friedenskerzen brannten dazu. Standing Ovations gab es für den musikalischen Höhe- und Schlusspunkt „We shall overcome“: „Wir werden den Krieg überwinden, wir werden es schaffen, Hand in Hand, um eines Tages wieder in Frieden zu leben“, so die Botschaft – und alle Sänger:innen der Sweet 60’s hielten sich an den Händen. Während ihres Auszugs aus der Mariä-Himmelfahrtkirche sangen sie den afrikanischen Gospelsong „Noyana“ – und hinterließen einmal mehr ein begeistertes und bewegtes Publikum.

Übergabe des symbolischen Spendenschecks während der Chorprobe der Sweet 60’s beim Schwiftinger Dorfwirt (von links): Philipp Leichtle, Pit Hinze, Manuela Rennschmid, Dagmar Negela, Karin Zimmermann (alle Vorstand Sweet 60’s), Chorleiter Michael Armann, LandsAid-Pressesprecherin Andrea Schmelzle und Josef Tuschla (Vorstand Sweet 60’s). Nicht im Bild: Vorsitzende Renate Schmid. © LandsAid