Landsberg: Standing Ovations für Nikolaus Habjan

Von: Susanne Greiner

Friedrich Zawrel als Puppe mit seinem Spieler Nikolaus Habjan. © Greiner

Landsberg – Als Friedrich Zawrel 1975 ein gerichtliches Gutachten braucht, schlägt ihm Heinrich Gross, ab 1940 Stationsleiter der „Reichsausschuß-Abteilung“ Am Spiegelgrund in Wien und später gefragter Gerichtsgutachter, einen Handel vor: „Wenn Sie schweigen, leiste ich gutachterliche Hilfe.“ Schweigen soll Zawrel über Gross Missbrauch und Ermordung „minderwertiger“ Kinder zu Forschungszwecken. Zawrel lehnt ab: „Das, was Gross gemacht hat, kann man nicht rückgängig machen. Aber es ist wichtig, dass es alle wissen.“ Zawrel hat seine Geschichte bis zu seinem Tod 2015 oft erzählt. Auch dem Puppenspieler Nikolaus Habjan und seinem Regisseur Simon Meusburger. Das daraus entstandene Stück „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“ ist überwältigend. Im Stadttheater gab es Standing Ovations.

Friedrich Zawrel wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, muss schon früh in Heime und zu Pflegefamilien, landet schließlich „Am Spiegelgrund“ in Wien, der zweitgrößten „Kinderfachabteilung“ des Deutschen Reiches. Das dort erstellte Gutachten stempelt ihn als „erbbiologisch und sozial minderwertig“ ab. Ein Gutachten, auf das sich Gross 1975 berufen wird. Denn dann steht Zawrel wegen Diebstahl einer Essenskiste, einer Lappalie, vor Gericht. Gross‘ negatives Gutachten schickt Zawrel sechs Jahre ins Gefängnis.



»Schon ungerecht«



Dass Gross nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dass er sogar für seine Forschungen an Kinderhirnen – präpariert im Spiegelgrund – 1975 noch das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse der Republik Österreich erhält (2003 wieder aberkannt), das lässt Zawrel nicht verbittern. Sein Kommentar: „Das war schon ungerecht.“ Dass Gross trotz seiner Verbrechen zum gefragtesten Gerichtsgutachter Wiens wurde, lässt Zawrel nicht brüllen. Sein Kommentar: „Ich hab das nicht verstanden.“



Diese Menschlichkeit und der Humor, die sich Zawrel bewahrt hat, machen das Stück aus. Sie sorgen dafür, dass der Text berührt. Weil die Distanz schwindet – auch wenn es ‚nur‘ eine Puppe ist, mit der sich Schauspieler Habjan auf der Bühne unterhält. Als Habjan das Stück Zawrel das erste Mal in ganzer Länge vorspielte, war der Schauspieler extrem nervös. Aber Zawrel konnte ihn beruhigen: „Ich weiß ja, wie‘s ausgeht. Und ich hab‘s überlebt.“



Habjan hat sich seine Erzähler-Puppe selbst gebaut: ein älterer Herr mit grauem Haar und Brille, im karierten Pulli und großen Ohren – gut getroffen, findet das Original, als Habjan ihm die Puppe zum ersten Mal zeigt. Dass diese Puppe innerhalb von Sekunden lebendig wird, liegt an ihrem Spieler: Der streicht ihm oft und gern die Haare aus dem Gesicht – aber Zawrel schüttelt sie wieder zum widerspenstigen Büschel auf – zwei Menschen, die interagieren. Und wenn Habjan Zawrels Text spricht, scheint er selbst zu verschwinden.



Dass ‚Puppe Zawrel‘ so wenig als Puppe erscheint, liegt aber auch am Text: Die Dialoge zwischen Habjan und Puppe sind unverkünstelt, wirken , als ob man einem Live-Mitschnitt der Gespräche lauscht, die Habjan beim Entstehen des Stückes mit dem realen Zawrel tatsächlich geführt hat.



Nicht verurteilt



Diese Gesprächsszenen wechseln mit Szenen im Spiegelgrund: Klinikleiter Illing (gespielt von Habjan wie alle Figuren des Stückes), der drohend das Kind Zawrel quält und für Experimente missbraucht. Gross, der übermächtig, aber nur als Maske vor Habjans Gesicht, in der Nacht für reale Alpträume sorgt. Dazu kommen Szenen aus Zawrels späterem Leben. Besonders beeindruckend: das Interview, das ein Journalist mit dem attestiert dementen Gross führt. Dessen Erinnerungen: „Wie empfanden sie den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich?“ Gross: „ein erhebendes Gefühl.“ Die Gross attestierte Demenz führt bei einem Verfahren gegen den Arzt, das Zawrel im Jahr 2000 endlich erreichen kann, dazu, dass Gross nicht verurteilt wird. Das Verfahren wird eingestellt.



Habjan und Meusburger spielen das Stück seit 2012, bereits über 400 Mal haben sie es auf der Bühne gezeigt. Auch Zawrel selbst erzählte seine Geschichte, oft vor Schulklassen – nicht verbittert, „es ist wichtig, dass es alle wissen“. Vergangenheitsaufarbeitung, für die er 2008 das Goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien und 2013, zwei Jahre vor seinem Tod, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekommen hat. Wenigstens das.



Als Zawrel wieder einmal vor Jugendlichen seine Geschichte erzählte, hat ihn eine Schülerin gefragt, ob er an Gott glaube, erzählt Habjan durch den Mund der ‚Puppe Zawrel‘ am Ende des Stückes. Nein, sagt Zawrel. Sonst hätte Gott seine Bitte, ihn sterben zu lassen, sicher erfüllt. Die Schülerin: „Ich bin froh, dass Gott Ihre Bitte nicht erfüllt hat. Wer sonst sollte uns ihre Geschichte erzählen?“