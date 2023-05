Anpassungen

Landsberg: Rational weiter auf Erfolgskurs

Von: Werner Lauff

Rational fertigt seinen Verkaufsschlager, den Kombidämpfer, in Landsberg. © Rational

Landsberg - Nach dem Rekordjahr 2022 setzt Rational seine Erfolgsserie fort. Im ersten Quartal 2023 erzielte das Unternehmen erneut einen Umsatzzuwachs um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Landsberg – Bedeutenden Einfluss hatten dabei der Abbau des Auftragsbestands und die erstmals voll wirksamen Preiserhöhungen. Diese Sondereffekte würden in den folgenden Quartalen schrittweise abnehmen, erklärte das Unternehmen. Aus diesem Grund bestätigt es die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr, erhöhte sie aber nicht.



In der klassischen Produktgruppe der Kombidämpfer lag der Umsatz in den ersten drei Monaten um 30 Prozent über dem Vorjahr; er summiert sich auf 254 Millionen Euro. In der neueren Produktgruppe iVario gab es einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem außergewöhnlich guten Vorjahresquartal; die Erlöse betrugen nun 28,8 Millionen Euro.



Nach den ersten drei Monaten erreichte Rational ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 66,5 Millionen Euro, 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 21,2 auf 23,5 Prozent. Dieser Gewinnzuwachs resultiert aus „der sehr guten Umsatzentwicklung in Verbindung mit einem unterproportional steigendem Kostenniveau“. Während die Umsatzerlöse um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen, lagen die operativen Kosten des Unternehmens nur 18 Prozent über dem Vergleichszeitraum.



Für den weiteren Jahresverlauf sieht Rational „ein unverändertes Kostenniveau mit Risiken weiter steigender Kosten insbesondere für Vorprodukte“. Obwohl die Energie- und Rohstoffkosten von ihren Höchstständen leicht gesunken seien, erhöhten sich für viele Lieferanten im Vergleich zu 2022 die Energiekosten signifikant. Auch die Lohnkosteninflation habe sich inzwischen verfestigt. „Wir sehen uns mit weiteren Preisforderungen von Lieferanten konfrontiert“, erklärte Rational-Finanzvorstand Jörg Walter. In Summe bestätige das Unternehmen seine Margenprognose mit einer EBIT-Marge leicht unter der des Vorjahres.



Anpassungen

Weitere Kosten dürften auch aus der Entwicklung des neuen Kombidämpfer-Einstiegsgeräts resultieren, das auf die Kundenbedürfnisse in den „Lower-Tier-Städten“ Chinas zugeschnitten ist. Rational hatte Ende 2022 angekündigt, den wachsenden Wohlstand in diesen Städten zu nutzen, um die entstehenden Märkte für Fast-Food, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung mitzugestalten. Für ein marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis werde dieses neue Gerät über eine spezielle, lokale Konfiguration mit einem kleineren Leistungsumfang verfügen. Die Fertigung werde in China im Großraum Shanghai erfolgen. Damit werde Rational einen zusätzlichen und ausschließlich regionalen Bedarf decken, der wirtschaftlich nur mit einer Produktion vor Ort erfüllt werden könne.



Ende März 2023 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.450 Mitarbeitende weltweit, zwei Prozent mehr als am Jahresende 2022. Davon waren rund 1.400 Angestellte in Deutschland ansässig.