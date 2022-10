Landsberger verteidigt Hitlergruß als „Wegbeschreibung“

Von: Ulrike Osman

Teilen

Der Angeklagte wurde zu einer sechsmonatigen Haft ohne Bewährung verurteilt. © Symbolfoto: Panthermedia

Landsberg – Er habe einem Kollegen den Weg zu einem Dönerladen beschreiben wollen – mit dieser Erklärung wollte ein 30-Jähriger vor dem Amtsgericht einen Anklagepunkt entkräften. Ihm wurde vorgeworfen, im Februar diesen Jahres am Rande einer Corona-Demo auf dem Hauptplatz den Hitlergruß gezeigt zu haben. Dabei, so beteuerte der Landsberger, habe der ausgestreckte rechte Arm nur die Richtung zu besagter Dönerbude anzeigen sollen.

Weder der Staatsanwalt noch Richter Michael Eberle kauften ihm das ab. Zumal eine Augenzeugin schilderte, es sei „ganz klar“ gewesen, was die Geste des Angeklagten dargestellt habe. Erst, als der Mann den Eindruck hatte, gefilmt worden zu sein, habe er einem auf dem Fahrrad davonfahrenden Kumpel eine Wegbeschreibung zugerufen und eine entsprechende Armbewegung dazu gemacht. Wohl, um den vorherigen Hitlergruß demonstrativ in einen harmlosen Kontext einzubetten.



Inzwischen war die bei der Corona-Demo zahlreich anwesende Polizei auf den Mann aufmerksam gemacht worden. Das war Pech für den 30-Jährigen, denn er musste mit auf die Dienststelle, wo in seinem Rucksack auch noch Drogen gefunden wurden. Vergeblich hatte er bei seiner Festnahme versucht, den Rucksack einem Kumpel mitzugeben, bei dem er angeblich an jenem Tag übernachten wollte.



Auf der Wache verhielt sich der Angeklagte nervös und ungeduldig, während die Beamten den Rucksack durchsuchten. Sie fanden nichts, „was für eine Übernachtung sinnvoll gewesen wäre, auch keine Zahnbürste“, berichtete eine Ermittlerin im Zeugenstand. Stattdessen stießen die Beamten auf ein harmloses Muskelaufbaupräparat, ein Messer – und schließlich noch ein Tütchen. In diesem befanden sich knapp fünfeinhalb Gramm Amphetamin.



Er habe nicht mehr gewusst, dass sich das Rauschgift in seinen Sachen befand, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. „Sonst hätte ich es in den Tagen davor schon konsumiert.“ Kurz nach dem Vorfall trat er eine Drogentherapie an, aus der er später wegen eines Rückfalls wieder herausflog.



„Es macht einen fassungslos“, so Richter Eberle angesichts der Vorgeschichte des 30-Jährigen. Nicht nur, dass der vierfach Vorbestrafte zum Zeitpunkt der angeklagten Taten noch unter Bewährung stand. Er hatte zudem wenige Tage vor dem Vorfall auf dem Hauptplatz eine weitere Verurteilung kassiert – wegen Betäubungsmittelbesitz und -handel. Man hatte ihn im Dezember 2021 mit Drogen, darunter Heroin und Kokain, erwischt. Das Urteil ist seit letztem August rechtskräftig. Der Landsberger hat jedoch beantragt, dass die Strafe – er war zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt worden – zugunsten einer Therapie zurückgestellt wird. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.



Ohne Bewährung



Nun allerdings ist eine neuerliche Haftstrafe hinzugekommen. Eberle verurteilte den 30-Jährigen wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und des Drogenbesitzes zu sechs Monaten ohne Bewährung.



Das Bemühen um einen Therapieplatz hielt das Gericht dem Angeklagten zugute. Er wolle sein Leben nicht selbst zerstören, beteuerte der gelernte Metallbauer. „Ich mache das nicht mit Absicht.“ Für seine Sucht könne er nichts. Mit 16 hatte der Mann angefangen Alkohol zu trinken, mit 18 rauchte er Cannabis, konsumierte Ecstasy-Tabletten und Kokain. Laut einem ärztlichen Attest leidet er an einer Posttraumatischen Belastungsstörung.



Inzwischen konsumiere er („wenn ich Rückfälle habe“) nur noch Amphetamin. Zur Zeit nehme er gar kein Rauschgift. Trotz eines ursprünglich erfolgreichen Berufslebens ist der Vater eines achtjährigen Sohnes im Moment arbeitslos und lebt von Hartz IV.