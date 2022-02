Landsbergerin jetzt für knapp drei Jahre hinter Gitter

Von: Ulrike Osman

Die Frau eines Landsberger Fahrschulbesitzers wurde jetzt zu zwei Jahren und acht Monaten Haft wegen Handels und Besitzes von Drogen verurteilt.

Landsberg – Für zwei Jahre und acht Monate muss eine 34-Jährige Landsbergerin hinter Gitter. Die Frau hat nach Überzeugung des Schöffengerichts Landsberg mit Kokain gehandelt. Sie selbst bestreitet das zwar, doch die große bei ihr gefundene Drogenmenge und weitere Indizien sprechen in den Augen des Gerichts eine andere Sprache.

Die getrennt lebende Ehefrau des Inhabers einer – zwischenzeitlich geschlossenen – Landsberger Fahrschule war im Dezember 2020 mit über 70 Gramm Kokain auf einem Autobahnparkplatz an der A8 erwischt worden. Man habe die Frau schlafend auf dem Fahrersitz ihres gemieteten Jeeps vorgefunden, berichtete eine Zollbeamtin im Zeugenstand. Zu der Kontrolle kam es nicht, weil man die Landsbergerin bereits wegen Drogenmissbrauchs im Verdacht hatte – sondern, weil damals aufgrund der Coronabeschränkungen ein nächtliches Ausgangsverbot galt.



Bei der Durchsuchung des Wagens wurden neben der großen Menge an Kokain auch Utensilien wie Metalllöffel, Folienbeutel und Crackpfeifen sichergestellt. Die 34-Jährige äußerte den Zollbeamten gegenüber, sie bringe das Rauschgift als Kurierin einem Abnehmer in Stuttgart. „Sie war fürchterlich aufgeregt und schien ein bisschen neben sich zu stehen“, berichtete die Zeugin vor Gericht.



Für die Vorsitzende Richterin Katrin Prechtel und die Schöffen stand am Ende der Verhandlung fest, dass sich alle Anklagepunkte bestätigt hatten – also neben dem Drogenbesitz auch das Handeltreiben. Dafür sprach in den Augen des Gerichts unter anderem die Tatsache, dass die Angeklagte – trotz eigenen Fahrschul-Fuhrparks – mit Mietautos unterwegs war und mehrere Handys besaß. Auch hatte die 34-Jährige selbst von drei Fahrten nach Hannover berichtet, auf denen sie gemeinsam mit einem Freund Kokain besorgt habe.



Ihre Behauptung, das Rauschgift auch mal ohne Bezahlung bekommen zu haben, war in den Augen des Gerichts lebensfremd. „Die Drogenszene ist nicht für ihre Mildtätigkeit bekannt“, so Prechtel. Die Angeklagte hatte angegeben, zwei bis drei Gramm pro Tag konsumiert zu haben. Bei Preisen von 80 bis 90 Euro pro Gramm müsse man sich das erstmal leisten können, so Prechtel. Dass das Geld aus der „finanziell ruinierten Fahrschule“ stamme, glaube sie nicht.



Mit dem Urteil von zwei Jahren und acht Monaten blieb das Gericht nur knapp unter dem Antrag von Staatsanwalt Benedikt Weinkamm, der drei Jahre gefordert hatte. Verteidiger Nikolaus von Lucke plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, da in seinen Augen das Handeltreiben nicht nachgewiesen werden konnte. Er sprach von einem minder schweren Fall, der zudem im Zustand der Drogenabhängigkeit begangen worden sei.



Eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe – was bei einem Urteil von über zwei Jahren ohnehin nicht möglich ist - kam jedoch für das Gericht nicht in Frage, zumal die Angeklagte es versäumt hatte, für das Verfahren Pluspunkte zu sammeln. „Sie hätten eine Therapie anfangen können. Sie hätten uns heute Haarproben vorlegen können, um zu beweisen, dass sie drogenfrei leben. Stattdessen stehen sie mit leeren Händen da“, hielt Staatsanwalt Weinkamm der 34-jährigen Mutter von zwei Kindern vor. Sie hatte den ersten Verhandlungstermin platzen lassen und musste festgenommen werden. Bei dieser Gelegenheit wurden wiederum Drogen bei ihr gefunden, weswegen sie nun ein weiteres Verfahren erwartet.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig..