Mit Tom Cruise vor der Kamera: Landsbergerin Laura Vörtler im neuen „Mission: Impossible“

Von: Nathalie Schelle

Stuntfrau Laura Vörtler hat schon mit einigen Hollywood-Größen gearbeitet. Was ihren Job ausmacht und wie er abläuft, erzählte sie den Zuschauern des neuen „Mission: Impossible“ im Cineplex Penzing. Theater-Leiter Christoph Watzlawik moderierte. © Cineplex Penzing

Landsberg – Wer momentan auf das Kinoprogramm schaut, findet neben Filmen wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ oder dem neuen „Barbie“-Film natürlich auch den neuesten Actionstreifen von und mit Tom Cruise: „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil Eins“ heißt der mittlerweile siebte Teil der Reihe um den Agenten Ethan Hunt (Tom Cruise), der unmögliche Missionen zu vollenden hat.

Der actiongeladene, dreistündige Film war aber nicht das einzige, was sich den Zuschauern jüngst in Kinosaal 1 des Penzinger Cineplex‘ bot. Bereits vor dem Vorspann kündigte Theater-Leiter Christoph Watzlawik an, dass die Zuschauer nach dem Film noch einen Special-Guest zu Gesicht bekommen würden. Jemand, der im Film mitspielt: Stuntfrau Laura Vörtler.



Vörtler ist gebürtige Landsbergerin. Seit 14 Jahren arbeitet sie als Stuntfrau in verschiedensten Filmproduktionen und doubelt Schauspieler in gefährlichen Szenen oder spielt auch selbst – wie im neuen Tom Cruise-Streifen. Hier schlüpft sie in die Rolle des reitenden Söldners „Bounty Hunter“. Reiten war schon immer ein großes Hobby von Vörtler, wie sie im Anschluss an den Film erklärt. „Aber nur reiten war mir zu langweilig.“ Stattdessen habe sie angefangen, sich „vom Pferd zu schmeißen“ oder Figuren darauf zu machen, was sie dann letztendlich zu Liveshows mit Pferden, unter anderem beim Kaltenberger Ritterturnier, brachte.



Für „Mission: Impossible“ wurde sie von einem ,Horse Master‘ angerufen, denn bei der Wüstenszene im Film geschieht fast alles auf dem Rücken der Pferde – das muss koordiniert und geübt werden. Also ging es für die Landsberger Stuntfrau nach Abu Dhabi, wo die Szene insgesamt vier Wochen gedreht wurde. Spielzeit im Actionfilm: etwa 15 Minuten. Dass die Stunts, die sie machen sollte, für den neuen „Mission: Impossible“ sein sollten, war Vörtler am Anfang gar nicht klar. Erst fünf Tage vor Drehbeginn habe man ihr das gesagt. „Ich habe das gar nicht erwartet“, gibt sie zu.



In der Wüste von Abu Dhabi traf Vörtler dann auch zum ersten Mal auf Tom Cruise. „Er ist sehr sympathisch und nahbar“, erinnert sich Vörtler an die erste Begegnung mit dem Superstar zurück. Auch mit den Pferden sei er verantwortungsbewusst umgegangen und bei der kompletten Szene sehr „perfektionistisch“ gewesen. „Er ist ein guter Schauspieler“, resümiert sie über Cruise, der mit 61 Jahren immer noch die meisten Stunts im Film selbst macht.



Mindestens genauso perfektionistisch wie Tom Cruise sei auch der Regisseur Christopher McQuarrie beim Dreh der Wüstenszene gewesen. Für den „perfekten Sandsturm“ sei eine Flugzeugturbine in die Wüste gestellt worden, für einen Studio-Dreh in London habe man sogar Sand importiert.



Regelmäßiges Training



Stuntman (oder -frau) wird man nicht über Nacht – und vor allem nicht, ohne Training. Vier- bis fünfmal pro Woche geht Vörtler ins Fitnessstudio, dazu betreibt sie noch Kick-Boxen und Muay Thai, eine thailändische Kampfkunst. Natürlich geht sie auch noch viel Reiten, fährt Motorrad- und Auto-Rennen. Geht es dann an eine spezifische Probe für einen Film, werde zunächst wochenlang abseits vom Set geprobt, bevor dann die Tage vor dem Dreh am Set genutzt werden. „Man darf sich keine Fehler erlauben“, sagt Vörtler. Eine Szene, vor allem in einem Action-Film, hänge davon ab, ob ein Stunt funktioniert oder nicht.



Die aus Landsberg stammende Stuntfrau Laura Vörtler war für die Wüsten-Szene im neuen „Mission: Impossible“-Teil 4 Wochen in Abu Dhabi unterwegs. © Instagram/Vörtler

Die Zuschauer im Cineplex waren sichtlich begeistert von den Einblicken in die Filmindustrie, die Vörtler ihnen aus erster Hand geben konnte. Fragen zu Versicherungen und ihrer Familie waren genauso dabei wie die über den Hauptdarsteller, die unweigerlich kommen musste: „Ist Tom Cruise wirklich so klein?“, kam es aus einer der hinteren Reihen des Kinosaals. Das konnte Vörtler nicht bestätigen. „Er hat eine solche Ausstrahlung, wenn er ans Set kommt. Das wäre mir nicht aufgefallen.“



Neben dem Kopfgeldjäger als Rolle war Vörtler aber auch als Stunt-Double zu sehen, nämlich von Schauspielerin Rebecca Ferguson, die eine Hauptrolle neben Tom Cruise spielte. Nur weil man aber ein Double ist, heißt das nicht, dass man in jeder Kampfszene vorkommt, wie Vörtler erklärt. „Jeder Schauspieler hat zwei bis fünf Doubles, je nach Skills und Szene.“ Davor war sie bereits als Double in Filmen wie „3 Engel für Charlie“ oder „Race 3“ zu sehen. Einen kleinen Ausblick auf kommende Filme konnte die gebürtige Landsbergerin den Zuschauern auch schon geben. Im Film „Borderlands“, der im August 2024 ins Kino kommen soll, ist Vörtler als Stunt-Double von Cate Blachett zu sehen. Und vielleicht ist sie ja auch wieder in „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil Zwei“ dabei.