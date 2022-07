Michael Böhm ist neuer Vorsitzender der DJK Landsberg

Basketball

Landsberg – Jetzt kann‘s wieder in ruhigeres Fahrwasser gehen. DJK Landsberg hat mit Michael Böhm einen neuen Vorsitzenden. Nachdem Ende Mai kein Nachfolger für Horst Geiger gewählt werden konnte, gelang dies in der vergangenen Woche im Rahmen einer außerordentliche Hauptversammlung. Einstimmig fiel das Votum für den 43-jährigen Böhm aus.

Der gebürtige Lechstädter hat in seiner Jugend selbst bei der DJK Landsberg Basketball gespielt. Nach einigen Jahren „beruflicher Wanderschaft“ ist er 2012 mit seiner Familie wieder nach Landsberg zurückgekehrt. Sein Sohn spielt seit einigen Jahren in den Jugendmannschaften der DJK, wodurch der 43-Jährige selbst auch wieder mit dem Verein in Kontakt kam. Böhm habe sich bewusst für die Kandidatur zum Vorstandsvorsitzenden entschieden, weil er der Meinung sei, sich hier gut einbringen zu können, so die DJK in ihrer Pressemitteilung zur Wahl. Zudem sehe der neue Vorsitzende die Möglichkeit, auf die weitere Entwicklung des Vereins Einfluss nehmen zu können.



Aber der Vorstand besteht nicht nur aus dem Vorstandsvorsitzenden, sondern hat mehrere tragende Säulen. So konnte man den bisherigen Vorsitzenden Horst Geiger von einem weiteren Engagement überzeugen. Er bleibt dem Vorstandsteam mit seiner Erfahrung Stellvertreter erhalten. Auch Anja Kolping und Christian Fiebich, die sich seit Jahren für den Verein engagieren, haben sich bereit erklärt, die bisherigen Aufgaben für zwei weitere Jahre fortzuführen. So wurden Kolping als Sportwartin und Zuständige für die Geschäftsstelle und Fiebich als Jugendwart und Verantwortlicher für die Mitgliederverwaltung wiedergewählt.



Wiedergewählt wurden die weiteren Vorstandsmitglieder. Lisa Böhm als Kassiererin, Niklas Brakel als Zeugwart, Matthias Sztul als Schiedsrichterwart und Veronika Hornung als Schriftführerin wiedergewählt. Als Beisitzer bestätigt: Sabine Werner, Sara Geiger, Stephan Zumkeller und Dr. Susanne Ertl; zu neuen Beisitzern gewählt: Christian Forschner, Xaver Egger, Christoph Peters und David Geiger. Neuer Kassenprüfer ist Bastian Aichroth. In juristischen Fragen wird die DJK Landsberg weiterhin von Landsbergs 3. Bürgermeister Felix Bredschneijder unterstützt.



„Auch wenn einige Verantwortungsbereiche wie unter anderem Pressewart und Sponsorenbetreuung noch nicht wiederbesetzt werden konnten, so ist durch Michael Böhm und die neu hinzugekommenen Beisitzer zum einen eine Verjüngung des Gesamtvorstands erfolgt und zum anderen konnten auch aktive Spieler in das Team aufgenommen werden“, freut sich der bisherige Vorsitzende Horst Geiger.