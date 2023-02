HSB Landsberg: Aufholjagd kam zu spät

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Starke Partie für die DJK Landsberg, doch auch Michael Teichner (am Ball) konnte den Bayernligisten vom Lech an der Isar nicht zum ersten Saisonsieg führen. © Werner

Landsberg – Mit der Hoffnung auf den langersehnten ersten Saisonsieg waren die Heimerer Schulen Baskets (HSB) zum Auswärtsspiel beim TSV München Ost gereist – mit Tabellenplatz 8 ein schlagbarer Gegner. Auf den deutlichen Fortschritt, der in den letzten Spielen trotz der Niederlagen zu erkennen war, wollten die Landsberger nun aufbauen.

Doch die Mannschaft startete unkonzentriert in die Begegnung, immer wieder kamen die Münchner zu einfachen Punkten in der Zone. Auch im zweiten Viertel fielen zu wenige Würfe für die Landsberger, Fastbreaks spielten sie nicht erfolgreich zu Ende und bei den Rebounds fehlte die Konzentration. So gingen die Gäste mit einem 31:17-Rückstand in die Pause, und gleichzeitig sehr froh, nicht schon deutlicher zurückzuliegen.



Nach der Halbzeit wollten es die Lechstädter besser machen, doch auch zu Beginn des dritten Spielabschnitts zeigte sich das gleiche Bild. München Ost führte zwischenzeitlich sogar mit 25 Punkten, und beim 52:34 schien das Spiel vor dem letzten Viertel so gut wie entschieden. Aber die Erste der DJK Landsberg gab sich nicht auf. Die Defensive stand nun besser und die Gäste vom Lech kamen selbst zu einfachen Punkten. Kaum zu glauben, aber mit zwei Dreier kamen die HSBler drei Minuten vor Schluss auf vier Punkte an die Münchner heran.



Plötzlich war das Spiel wieder komplett offen. Allerdings lief den Landsbergern nun die Zeit davon. Vorne kamen sie nicht mehr zu den entscheidenden Würfen und hinten verwandelten die Münchner ihre Freiwürfe sicher. So mussten sich die Heimerer Schulen Baskets am Ende mit 66:54 geschlagen geben. Damit bleibt es bei null Punkten und Tabellenplatz 11 von 11 in der Bayernliga Süd-West.



Am kommenden Wochenende empfangen die Landsberger den Erzrivalen vom Staffelsee. Dann müssen sie versuchen, an dem guten letzten Münchener Viertel anzuknüpfen. Anpfiff ist am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr im Sportzentrum Landsberg.