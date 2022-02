Tom Oertel und die HSB Landsberg gehen getrennte Wege

Von: Toni Schwaiger

Tom Oertel und die HSB Landsberg gehen getrennte Wege. © DJK LL

Landsberg – Der Dauertief­flug in der Bayernliga Süd hinterlässt Spuren. Die Verantwortlichen der DJK Landsberg und HSB-Coach Tom Oertel haben sich im „gegenseitigen Einverständnis“ darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. So zumindest die offizielle Verlautbarung. Neue Impulse im Kampf um den Klassenerhalt soll jetzt Mathias Braun geben.

Der neue Trainer der Heimerer Schulen Baskets, Braun, war bisher schon als Coach der U20 bei der DJK Landsberg aktiv. „Mathias Braun ist ein sehr versierter Trainer, der über langjährige Erfahrungen sowohl in höheren Ligen als auch in der Jugendarbeit und der Trainerausbildung verfügt“, betont DJK-Vorsitzender Horst Geiger.



Der bisherige U20-Coach der DJK Landsberg trainiert nun auch die Herren 1: Mathias Braun. © Privat

Mit der Veränderung würden die Herren 1 und die U20 der DJK noch näher zusammengeführt, meint Geiger. Beide Teams sollen zukünftig gemeinsam trainieren, wobei die U20-Spieler weiterhin in der Herrenmannschaft eingesetzt würden. Die DJK Landsberg setze so ein klares Zeichen für ihr Vertrauen in den eigenen Nachwuchs.

Die nächste Herausforderung wartet am kommenden Sonntag in München bei BC Hellenen 2 auf das DJK-Team. Die Hellenen haben zwar bisher auch nur drei Siege zu verzeichnen, ließen aber zuletzt mit Erfolgen gegen Bayern München 4 und Slama Jama Gröbenzell aufhorchen. Da der BC nur einen Punkt und einen Platz vor den Heimerer Schulen Baskets steht, ist es also direkt wieder eines der sogenannten „4-Punkte-Spiele“ für Mathias Braun und das Team.