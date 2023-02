HSB Landsberg: Das Warten auf den ersten Punkt geht weiter

Von: Toni Schwaiger

Brachte es gegen Donauwörth auf neun Punkte: Marc Lupprich (am Ball). © Werner

Landsberg – Die Heimerer Schulen Baskets warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bayernliga Südwest. Den abermaligen Ausfall mehrerer erfahrener Spieler konnte das Team am Sonntag nicht kompensieren und verlor gegen den VSC Donauwörth mit 51:67. Tabellenführer MTV München hat aktuell 30 Punkte, Schlusslicht Landsberg null.

Nach der denkbar knappen Niederlage am Wochenende zuvor hofften Trainer Przemyslaw Migala und die HSB, am Sonntag auf den ersten Saisonsieg. Aber schon während der Woche wurde die Hoffnung getrübt, denn mehrere der erfahrenen Spieler, die beim letzten Spiel für einen Großteil der Punkte gesorgt hatten, mussten für die Partie gegen den VSC Donauwörth absagen. So hatte Coach „Miga“ neben sich selbst letztendlich nur acht weitere Spieler auf der Bank. Die Gäste hingegen reisten mit zehn Akteuren an, darunter alle ihre Leistungsträger.



Trotzdem begann die Partie für die Landsberger erfolgversprechend. Zur Mitte des ersten Viertels lagen sie mit sechs Punkten vorn und hatten bis dahin ein gutes Spiel gezeigt. Aber in den letzten beiden Minuten des ersten Abschnitts drehten die Gäste das Spiel und lagen zum Ende mit 18:14 vorn. Bis zur Mitte des zweiten Viertels kämpften sich die Hausherren wieder auf 22:22 heran. Doch der folgende 13:2-Lauf für die Donauwörther zum Halbzeitstand von 24:35 sorgte quasi für die Vorentscheidung.



Zwar zeigte das junge Team der DJK Landsberg immer wieder gefällige Spielzüge, aber mit zunehmender Spielzeit setzte sich die erkennbar größere Erfahrung der VSCler durch, so dass Donauwörth am Ende als verdienter Sieger nach Hause fuhr.



Am kommenden Samstag starten die Heimerer Schulen Baskets um 20 Uhr den nächsten Anlauf. Mit einer voll besetzten Bank ist beim Auswärtsspiel gegen den TSV München Ost, derzeit auf Rang 8 der Bayernliga alles möglich, findet nicht nur der HSB-Coach.