DJK Landsberg weiter ohne Punkte am Korb

Von: Toni Schwaiger

Simon Wais (Mitte) machte nicht nur 20 Punkte für die HSB Landsberg, sondern führte als Coach die Jungs der U16 mit einem Sieg gegen die Dachau Spurs zum Erfolg. © HSB

Landsberg – „Jungs, heute ist unsere Chance auf den ersten Saisonsieg!“ Mit diesen Worten schickte HSB-Trainer Przemy­slaw „Miga“ Migala seine Mannschaft in das Kellerduell gegen die bis dahin ebenfalls punktlosen BC Hellenen München 2.

Aber wieder mussten die Landsberger aus Krankheitsgründen auf erfahrene Spieler verzichten und traten mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 19,8 Jahren an. Im Gegenzug konnten die Hellenen mit Florian Pöppl einen erfahrenen Spieler reaktivieren, der sein Team auch direkt zu Beginn mit zwei verwandelten Freiwürfen in Führung brachte. Das Team von Coach Migala glich die Führung der Gegner zwar aus – aber die Gäste zogen wieder davon. 11:17 lagen die HSBler nach dem ersten Viertel im Rückstand.



Kleine Unaufmerksamkeiten in der DJK-Verteidigung erlaubten den Münchenern unter anderem drei einfache Dreier, sodass ihr Vorsprung bis zur Mitte des zweiten Spielabschnitts auf 18 Punkte anstieg. In den letzten drei Minuten des zweiten Viertels gelang den Landsbergern dann ein spektakulärer 14:0-Lauf zum Halbzeitstand von 33:37. Im dritten Spielabschnitts machte das HSB-Team dort weiter, wo es vor der Halbzeit aufgehört hatte und verkürzte den Rückstand auf einen Punkt. Aber dann schlichen sich Unachtsamkeiten ein. Vor dem letzten Viertel lag Landsberg mit 48:55 hinten.



Die letzten zehn Spielminuten waren umkämpft. Die Fans auf der ordentlich gefüllten Tribüne und DJ P. Dawg am Hallenmikro gaben alles, um das junge Team lautstark zu unterstützen. Mit Erfolg – zumindest vorerst: Bis eine Minute vor Spielende kämpfte sich die Mannschaft wieder auf einen Punkt an die Gegner heran. Aber in der letzten Spielminute setzte sich die größere Routine der Hellenen durch – die HSB verloren mit 66:71.



Das Fazit: über weite Strecken ein gutes Spiel der jungen DJK-Basketballer. Wenn dazu noch mehr Ruhe und Cleverness kommt, werden hoffentlich bald die ersten Punkte auf dem Landsberger Konto landen, ist Mannschaftsbetreuer Horst Geiger sicher. Vielleicht gelingt ja am nächsten Samstag im Heimspiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten MTV München die große Überraschung...



Anpfiff im Sportzentrum am 3. Dezember ist um 19.30 Uhr.