Starker Auftritt des Landsberg X-Press

Von: Dietrich Limper

Teilen

Kein Durchkommen für die Rangers. X-Man Dimitri Butts (grünes Trikot) hat den gegnerischen Receiver fest im Griff. © Fabian Ehrhardt

Landsberg – Das erste Footballspiel in Regionalliga Süd ist für die Männer vom Landsberg X-Press ausgesprochen erfreulich gelaufen: Sie gewannen im Dantestadion bei den München Rangers mit 36:6 (20:0;2:0;7:0;7:6). Präsident Markus Gruberbauer und Headcoach Gabriel Chambers zeigten sich nach der Partie rundum zufrieden.

Bereits vor einigen Wochen hatte Coach Chambers im Gespräch mit dem KREISBOTEN angekündigt, dass man gegen die Münchener noch eine Rechnung offen habe. In der vergangenen Saison setzte es eine deftige Heimpleite (27:57) und besonders Rangers-Quarter­back Keith Hills konnte nach Belieben schalten und walten.



Am vergangenen Samstag stand Hills allerdings nicht mehr auf dem Platz, er hat seine Karriere beendet. Als Ersatz wurde Tyler Callens verpflichtet, der allerdings erst sechs Tage zuvor zur Mannschaft gestoßen war und nur eine Trainingseinheit mit seinen Kollegen absolvierte. Rangers-Coach Mike Sholars musste also improvisieren und konnte nur wenige Spielzüge einstudieren.



„Die Rangers waren für uns ein Rätsel“, berichtet Präsident Gruberbauer, „denn wir wussten nicht, mit welchen Spielern sie auflaufen würden. Aber auch wenn sie besser eingespielt gewesen wären, hätten sie das Spiel wahrscheinlich verloren. In der ersten Halbzeit wussten sie gar nicht, was mit ihnen geschah.“



Die ersten beiden Touchdowns der aktuellen Saison erlief Neuzugang Charles Westbrook und Hannes Haug konnte die Extrapunkte machen. Die X-Men hielten den Druck konstant hoch und Lukas Krieger trug einen Pass von Quarterback Lukas Saurwein in die Endzone. Auch wenn der Extrapunkt vergeigt wurde, stand nach dem ersten Viertel ein beeindruckendes 20:0 auf der Anzeigetafel. Die rund 70 mitgereisten Fans des X-Press hatten wahrlich Grund zur Freude.



Das zweite Viertel geriet nicht mehr gar so spektakulär, den Landsbergern wurden nur zwei Punkte nach einem Safety zugesprochen. Gruberbauer analysierte die erste Halbzeit dennoch hochzufrieden: „Unsere Defensive hat einfach nichts zugelassen. Die Rangers haben vor der Pause keinen einzigen First Down geschafft. Wir standen hervorragend.“ Coach Chambers stößt ins gleiche Horn und lobt neben den frisch verpflichteten US-Boys Dimitri Butts und Devion Young (zwei Interceptions) auch ausdrücklich die einheimischen Verteidiger: „Alle zusammen haben einen riesigen Job gemacht. Sie haben den Anweisungen von Defensive Coach Matthias Barthel und mir vertraut. Wir haben nun eine viel größere Sicherheit in der der Verteidigung.“



Die Partie lief auch in der zweiten Halbzeit ganz nach Wunsch der Gäste. Dauerbrenner Anthony Morris gelang nach einem gelungenen Lauf der vierte Touchdown. Hannes Haug erzielte nicht nur den Extrapunkt, sondern er fing im letzten Viertel einen sehenswerten Pass von Lukas Saurwein und machte den Touchdown nebst Extrapunkt zum zwischenzeitlichen 36:0. Zwar konnten die Hausherren noch sechs Punkte verbuchen, aber der Ausgang der Partie war niemals in Gefahr, wie Chambers anmerkt: „Wir haben gegen Ende ein paar kleine Fehler gemacht, aber die kommen vor. Es war gerade mal das erste Spiel, da kann noch nicht alles rund laufen. Aber wir haben die Scharte gegen die Rangers ausgewetzt und konzentrieren uns nun voll und ganz auf das kommende Spiel gegen die Nürnberg Rams.“



Und das findet am nächsten Samstag erneut auswärts statt und steht unter ähnlichen Vorzeichen wie die Partie gegen die Rangers. Markus Gruberbauer erklärt: „Auch über die Rams wissen wir nur wenig. Sie haben noch nicht gemeldet, welche Importspieler sie verpflichtet haben. Es wird also erneut eine Wundertüte. Wir sind nach diesem Saisonstart optimistisch.“



Überschattet wurde der Start in die Saison nur durch die Verletzungen von Stephan Niklas (Meniskus) und Moritz Gabler (Schulter). „Wir werden sie in den nächsten Tagen zu den nötigen Untersuchungen schicken“, sagt Chambers, „und ich hoffe, dass sie uns in drei bis vier Wochen wieder zur Verfügung stehen.“



Das erste Heimspiel werden die beiden X-Men aller Wahrscheinlichkeit nach verpassen, wenn am 14. Mai Regensburg Phoenix in Landsberg vorstellig wird. Auch die Oberpfälzer starteten mit einem 53:22 bei den Erding Bulls beeindruckend in die neue Spielzeit. Die Fans können sich auf ein echtes „Spitzenspiel“ freuen.