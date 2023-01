Landsbergs Handballer feiern nächsten Landesliga-Erfolg

Von: Toni Schwaiger

Riesenjubel in der Kabine: Die Handballer des TSV Landsberg hatten gegen Haunstetten die Nase mit 25:33 vor und sicherten sich damit wichtige Punkte für die Landesliga Süd. © Meier

Landsberg – Wie schon beim Hinspiel: Die Handballer des TSV Landsberg haben gegen Haunstetten II erneut gewonnen – mit 25:23. In dem kampfbetonten Match holten sie damit weitere wichtige Punkte in der Landesliga Süd.

Trainer Dirk Meier hatte schon damit gerechnet, dass das „nicht unbedingt das schönste Spiel“ werden würde. „Wir wollten unbedingt gewinnen“, sagt er, auch wenn Haunstetten die Punkte gegen den Abstieg gebraucht hat. Dementsprechend legten die Gäste mit viel Tempo los. Und das bekamen die Lechstädter nicht immer in den Griff. Vorne mühte man sich mit der unbequemen und sehr offensiven Abwehr der Gäste. Von der daraus resultierenden Hektik ließen sich die Landsberger anstecken und spielten ihre Angriffe nicht mit der nötigen Geduld aus. Ungewöhnliche viele Pässe kamen nicht an, technische Fehler häuften sich. So konnte sich zunächst kein Team absetzen (6:6/16.). Immerhin: Zur Pause lagen die Lechstädter mit 13:12 vorne.



Zu Beginn der zweite Hälfte legte Landsberg zwei Treffer vor. Und hielt den Vorsprung. Ein wichtiges Signal war der von Hendrik Nietsch gehaltene Siebenmeter in der 39. Minute (16:14). Nietsch löste den bislang gut haltenden Dominik Keller im Landsberg Kasten ab und führte sich mit tollen Paraden gegen freie Würfe ein.



Endlich fand der TSV besseren Zugriff in der Abwehr und erarbeitete sich gute Torchancen, die man noch besser hätte nutzen können. Gleichwohl hatte man sich bis Mitte der zweiten Hälfte mit 20:15 absetzen können. Aber so richtig gelaufen war die Sache für die Gastgeber noch immer nicht – auf beiden Seiten ging es nun über den Kampf. In den letzten Minuten brachte Landsberg den Ball einfach nicht mehr am gegnerischen Torhüter vorbei. Er hielt in allen Lagen.



Dass Haunstetten bis zum Schluss kämpft, wusste man vom Hinspiel. Die Gäste kamen noch auf zwei Treffer (24:22/56.) ran, ehe nach einer Verletzung von Hendrik Nietsch wieder Dominik Keller im Tor stand und einen Gegenstoß der Gäste sehenswert parierte. Im Gegenzug war Gatto Piepenburg erfolgreich: 25:22-Endstand.



„Zwei Punkte sind zwei Punkte“, sagt TSV-Trainer Dirk Meier, „unsere Torhüter haben überzeugt; in der zweiten Hälfte haben wir uns in der Abwehr gesteigert und das war besonders wichtig. Natürlich hätten wir ein paar technische Fehler weniger machen sollen. Aber auch solche Spiele muss man erst Mal gewinnen.“



Eine Möglichkeit dazu gibt es gleich nächste Woche, wenn der Landsbergs Handballer zur Zweiten des TuS Fürstenfeldbruck. Ein Sieg gegen den Tabel­len­letzten ist Pflicht.