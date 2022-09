Landsbergs Handballer vor dem Abenteuer Landesliga

Es läuft bei den Handballern des TSV Landsberg (helle Trikos); das erwies sich auch beim Testspiel gegen Schwabmünchen. © Meier

andsberg – Aufstieg in die Landesliga, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Gingen doch auch die Handball-Herren des TSV Landsberg mit vielen Unsicherheiten in die zweite „Corona Saison“. Verletzungen, kurzfristige Spielabsagen lange Spielpause, kein Rhythmus. Aber die Mannschaft unter ihrem Trainer Dirk Meier und seinem Co Agim Aeti hat kontinuierlich weiterentwickelt und unter schwierigen Rahmenbedingungen nach zehn Jahren Bezirksoberliga wieder den Aufstieg geschafft.

So startet die 1. Herren-Mannschaft der Landsberger Handballer mit dem Spiel bei der Zweite des TSV Haunstetten in das Abendteuer Landesliga-Süd. Das Auswärtsspiel findet am kommenden Sonntag um 16:30 Uhr statt. Ein Duell der Aufsteiger. Haunstetten II sicherte sich im letzten Spiel in der Bezirksoberliga Schwaben gegen den TSV Schwabmünchen die Meisterschaft und ist damit wie die Landsberger neu in der Liga.



Die Landesliga ist nur schwer einzuschätzen, ist sie doch ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Als Absteiger aus der Bayernliga werden der TuS Fürstenfeldbruck II und der Eichen­auer SV den Blick wieder nach oben richten. Neu in der Staffel Süd sind auch der SVW Burghausen und der TSV Allach 09 II.



Natürlich werden die sportlichen Anforderungen höher für die Lechstädter. Das haben auch Vorbereitungsspiele gezeigt. Es wird schneller gespielt und offensive, auf den schnellen Ballgewinn ausgerichtete Abwehrvarianten sind weit verbreitet. Da ist technisch sauberes Spiel und Konzentration über 60 Minuten gefragt. In die Landesliga geht Landsberg mit der im Stamm unveränderten Aufstiegs-Mannschaft. Erfahrungen in dieser Liga haben bereits Kai Roth, Christian Eisen und Christoph Stöcker gesammelt.



Verzichten muss der TSV Landsberg bis auf weiteres auf Tobi Giez – er studiert jetzt in Kiel. Auch Alexander Schwarz wird aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Neu im Kader sind der Rückraum-Allrounder Dominik Denner, zuletzt beim MTV Stadeln in Mittelfranken aktiv, und Nikolai Putz. Der torgefährliche Routinier ist den Landsbergern noch von Spielen gegen die HSG Gröbenzell Olching als Gegner auf halblinks in Erinnerung. Umso besser, dass er jetzt für Landsberg aufläuft. Zusätzlich wird immer der technisch versierte Pascal Vanderhoeven die rechte Seite verstärken. Er spielte zuletzt in der Zweiten, war aber auch schon in Baden-­Württemberg in höheren Klassen aktiv.



Neu im Handball-Team des TSV Landsberg: Rückraum-Allrounder Dominik Denner (links) und Routinier Nikolai Putz. © Meier

Das TSV-Team ging mit Vorfreude auf das Abenteuer Landesliga in die Vorbereitung. Die lief nicht immer so wie es sich der Trainer gewünscht hätte, diverse Urlaube, Verletzungen und berufliche Anforderungen haben kontinuierliches Arbeiten erschwert. Zum Abschluss der Vorbereitung ging man noch ins Trainingslager. „Ja, ich wäre gerne schon weiter, wir haben da noch einiges zu tun. Doch unser Team ist intakt und Angst haben gilt hier nicht“, sagt Dirk Meier. „Aber da habe ich bei den Jungs auch keine Bedenken. Wir nehmen das natürlich sehr ernst, werden das aber auch genießen und schauen dass wir Spaß daran haben.“



Auch Abteilungsleiter Roland Neumeyer geht positiv in die Landesliga Saison. „erstmal ist der Aufstieg eine tolle Sache und in einer höheren, anspruchsvolleren Liga zu spielen ist für jeden Sportler ein Ziel. Das ist ein prima Team, dem einiges zu zutrauen ist, schauen wir mal was geht.“