Landsbergs Kleinkunstbühne: Neues vom s‘Maximilianeum

Von: Nathalie Schelle

Die Zucchini Sistaz begeisterten schon einmal das Landsberger Publikum. Auch kommendes Jahr hat sie die Kleinkunstbühne wieder eingeladen. © Conny Kurz

Landsberg – In weniger als drei Monaten ist es wieder soweit. Die Landsberger Kleinkunstbühne „s´ Maximilianeum“ startet in die neue Spielzeit 2023/24. Der Start ist, wie immer, am Tag der deutschen Einheit, am 3. Oktober. Neben einem neuem Programm gibt es aber auch einige organisatorische Änderungen, wie Pressesprecher Frank Volk erklärt.

Der Vorverkauf für die neue Spielzeit findet, in Anlehnung an das Verfahren des Stadttheaters, zunächst nur bis inklusive Januar statt. Dieser Wunsch sei vom Stadttheater an die Kleinkunstbühne herangetragen worden, um einen geringeren Arbeitsaufwand für das Theaterbüro zu ermöglichen. Das resultiert aus einer weiteren Änderung im Maximilianeum: Die Kleinkunstbühne gibt ihre eigenen Vorverkaufsstellen, wie die Bücherkiste in Kaufering, auf. Denn seit der Vorverkauf auch über das Stadttheater abgewickelt wurde, sei die Nachfrage bei den eigenen Vorverkaufsstellen stark rückläufig gewesen. Künftig gibt´s die Karten daher nur noch über das Stadttheaterbüro und das Reisebüro Vivell.



Eine weitere Änderung betrifft die Gestaltung der Preise. Bereits in den Vorjahren sei von Seiten der Agenturen der Druck auf die Kleinkunstbühne gestiegen, die Preise zu erhöhen, da sie erheblich unter denen vergleichbarer Veranstaltungen lagen. „Gerade von bekannten Künstlern habe ich immer öfter gehört, dass sie gerne zu uns kommen, aber nicht zu einem Eintrittspreis von 22 Euro“, so der Programm-Chef Armin Federl. Auch für die Kleinkunstbühne sei es zunehmend schwieriger geworden, kostendeckend zu arbeiten. Daher wurde jetzt ein Preisrahmen festgesetzt. Die Veranstaltungen im Foyer kosten jetzt 20 Euro, die Events im Saal zwischen 24 bis 29 Euro.



Von Rebers bis Sistaz

Im Anschluss präsentierte Federl das Programm: Am 3. Oktober geht es mit einem Kabarett von Andreas Rebers los, gefolgt von einem Musikkabarett von Lars Reichow am 22. Oktober. Am 12. November kommt der Multiinstrumentalist Ardhi Engl mit seinen „Solo Sketches“ in Foyer. Max Uthoff macht mit seinem neuen Kabarett-Programm den Saal des Stadttheaters am 1. Dezember unsicher, gefolgt vom altbekannten Weihnachtsbrettl am 17. Dezember. Ende Januar, genauer, am 28., führt Matthias Deutschmann sein Kabarett „Mephisto Consulting“ auf, gefolgt von einer echten Neuheit am Faschingssonntag, den 11. Februar. Hier veranstaltet die Kleinkunstbühne erstmals einen Tanzabend mit Tam Tam Combony. Die Combo aus Dresden spielt Partymusik und schreckt dabei vor nichts zurück, was das Tanzbein zum Schwingen bringt. Achtung: Der Tanzabend ist die einzige Veranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnt. Alle anderen starten wie gewohnt um 19.30 Uhr.



Am 17. März kommt der Berliner Fil Tägert mit Polit-Comedy und Musik erstmals nach Landsberg. Politisch bleibt´s bei Landsberger Lokalkabarettisten, dem Kavernenduo 2.0. Sie lassen am 22. März die Lokalpolitik der letzten beiden Jahre Revue passieren. Mit dem Programm „Du sollst nicht verblöden“ kommt Kabarettist Thomas Reis am 21. April auf die Bühne, gefolgt von Musikkabarettistin Sarah Hakenberg mit „Mut zur Tücke“ am 5. Mai. Abgeschlossen wird die Spielzeit mit den Zucchini Sistaz am 9. Juni, deren Auftritt dem Publikum bereits vor einigen Jahren als einer der besten in Erinnerung geblieben ist.



Alle Infos zum Programm und Preisen gibt´s unter kleinkunstbuehne-landsberg.de. Apropos: Auch eine neue Website und ein kleineres Programmheft wird es geben.