Landsbergs kontraproduktive Gesellschaftsgründung - eine Analyse

Von: Werner Lauff

Das insgesamt 7.700 Quadratmeter große Areal mit diversen Gebäuden des Betreuten Wohnens der Stadt Landsberg am Englischen Garten ist eine der Liegenschaften, die die Stadt einer – noch zu gründenden – kommunalen Wohnungsbaugesellschaft übertragen will. © Greiner

Um ein Haar hätte es im Stadtrat am vergangenen Mittwoch bereits einen Beschluss gegeben (siehe Artikel „Ein sinnvolles Konstrukt“). Nur der Vertagungsantrag von Jonas Pioch (Landsberger Mitte), der mit 13 zu 12 Stimmen angenommen wurde, hat verhindert, dass bereits kostenträchtige Entscheidungen gefallen sind. Nun hat der Stadtrat die Möglichkeit, die ihm spät vorgelegten und den Bürgern vorenthaltenen Unterlagen gründlich zu prüfen. Anlass dazu gibt es reichlich: Die von der Verwaltung vorgeschlagene neue 100-Prozent-Tochter, eine Personengesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG, ist bei genauer Betrachtung eine überflüssige und sogar kontraproduktive Ausgliederung, die den sozialen Wohnungsbau mehr hemmt als fördert.

Wer den vorgelegten Business-Plan der KG analysiert, erkennt sofort, dass sie eher eine Wohnungsverwaltungs- als eine Wohnungsbaugesellschaft ist. Denn die Stadt überträgt an das Unternehmen nur die bereits existierenden (meist vermieteten) Bestandsbauten, aber kein einziges freies und bebaubares Grundstück. Der den Stadträten vorgelegte Wirtschaftsplan sieht auch keine nennenswerte Bautätigkeit vor: In zehn Jahren sollen dafür nur sechs Millionen Euro ausgegeben werden. Daraus resultieren zwischen zehn und 25 Wohnungen, also eine bis zwei pro Jahr. Das ist eine Petitesse.

Ist wenigstens die Auslagerung der bestehenden städtischen Gebäude in eine Personengesellschaft sinnvoll? Wohl nicht. Die neue Kommanditgesellschaft (KG) wird dem Businessplan zufolge mit dem vermieteten Wohnungsbestand zwar einen Gewinn erzielen, aber den erzielt die Stadt jetzt auch. Der Transfer bringt keinen Vorteil, ganz im Gegenteil. Die Stadt soll offenbar von der KG wieder mit der Verwaltung der Liegenschaften beauftragt werden. Das ist eine Art „sale and lease back“ wie bei Kaufhaus-Immobilien. Alles bleibt wie zuvor; selbst die handelnden Personen wechseln nicht. Stattdessen entsteht aber ein steuerlich ungeklärtes Innenverhältnis zwischen der KG und der Stadt. Nicht auszuschließen ist, dass die Leistungen dann umsatzsteuerpflichtig, sprich 19 Prozent teurer werden.

Insgesamt sind die steuerrechtlichen Fragen weitgehend offen. Der Berater der Stadt verweist darauf, diese Themen müsse man bei der Umsetzung klären. Das ist wohl kaum möglich; das Finanzamt gibt nur dann verbindliche Auskünfte, wenn die Maßnahme noch nicht eingeleitet ist. Offen ist auch, ob die Stadt die zu übertragenden Liegenschaften richtig bewertet hat oder Gutachter tätig werden müssen. Was ist zum Beispiel das Betreute Wohnen am Englischen Garten wert? Ist der Wert deutlich höher als die Stadt angibt, geht die Bilanz der KG nicht mehr auf, weil sich die Abschreibungen und damit die Kosten erhöhen, womit der – bei der Stadt ungefährdete – Gewinn dahinschmilzt.

Eine Kategorie findet sich in der ganzen Diskussion so gut wie gar nicht. Was sagen eigentlich die Mieter der Wohnungen dazu, dass die Gebäude, in denen sie leben, von der Stadt wegtransferiert werden? Gefragt hat man sie wohl nicht. Vor vielen Jahren ist eine Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Landsberg und des Landkreises bereits einmal ohne Erfolg geblieben. Sie wurde rückabgewickelt. Ob die nächste nicht einfach pleite geht, wer weiß das denn?

Mehrere Stadträte sprechen jedenfalls bereits von der geplanten KG als „Kostenproduktions-Gesellschaft“. Immerhin sollen dort Geschäftsführer installiert werden, die offenbar all das koordinieren, was bisher nicht zu koordinieren war. Dem stehen kaum Vorteile gegenüber.

Das Argument, die KG sei keinem Vergaberecht unterworfen, zieht nicht, denn bei der geringen Bautätigkeit spielt das Vergaberecht keine Rolle. Und das von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) am Tag nach der Stadtratssitzung per Facebook vorgetragene Argument, die neue städtische Tochterfirma käme mit Lieferverzögerung, Fachkräftemangel und Baukostensteigerung besser zurecht, ist absurd. Warum sollte das der Fall sein? Und wieso ist das ein Argument, wenn weder Personal gesucht noch eine erhebliche Bautätigkeit angestrebt wird?

Im gleichen Videostatement äußerte Baumgartl, die Kommanditgesellschaft werde benötigt, um „Einnahmen gezielt wieder in den Wohnungsbau zu investieren“. Aber dagegen spricht der Businessplan - hier wird praktisch überhaupt nichts investiert. Das Gegenteil ist richtig: Bisher hat die Stadt Investitionen in Bauten und Grundstücke nicht auf die Höhe ihrer Mieteinnahmen begrenzt; nun ist der Ertrag plötzlich ein Maßstab. Das führt nicht zu mehr, das führt zu weniger sozialer Bautätigkeit.

Über eine Wohnungsbaugesellschaft, die in nennenswertem Umfang Wohnungen baut, darüber könnte man ja noch reden. Allerdings müssten dann von der Stadt Grundstücke eingebracht werden und nicht vermietete Bestandsbauten. Dann müssten auch die Kosten des Transfers einberechnet werden, die jetzt im Businessplan ganz fehlen. Alle steuerlichen Fragen müssten von Anfang an geklärt sein. Und selbst wenn all das stimmt und sinnvoll ist, stellt sich die Frage, warum die Stadt nicht einfach Grundstücke vergünstigt und unter Anwendung der hier geltenden SoBoN-Richtlinie an Unternehmen verkauft, die – wie am Papierbach – neben Wohnungen auch Sozialwohnungen errichten.

Verkehrswert nicht attestiert, Gründungskosten nicht ermittelt, Steuerthemen nicht geklärt, Verwaltungsaufwand lediglich vergrößert, positive Wirkungen für den Wohnungsbau kaum vorhanden - was dieses jüngste Kapitel der Stadtpolitik bewirken soll, bleibt völlig unklar. Es ist tendenziell nur Aktionismus. Es ist eine unsinnige Verlagerung von Verwaltungstätigkeit. Es ist, kurz gesagt, ein Schmarrn.