Landsbergs TSV-Jugend: top-top-top

Von: Thomas Ernstberger

Die B-Jugend-Fußballer des TSV Landsberg spielen nach der Winterpause um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. © TSV LL

Landsberg – Es war eine äußerst erfolgreiche Hinrunde für die Fußballer des TSV Landsberg. Die Erste in der Bayernliga als Vierter mit einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz zum Tabellenzweiten FC Memmingen, die Zweite souverän Herbstmeister in der Kreisklasse und klar auf Kreisliga-Aufstiegskurs. Und: Die Nachwuchsteams des TSV sind in ihren Ligen ganz vorne mit dabei.

Schon jetzt trägt die Arbeit der Jugendleiter Stefan Drischberger und Marcus Dech sowie der Trainer Sven Kresin (A-Jugend), Muriz Salemovic (B), Patrick Wittich (C) und der Coaches der fünf D-Jugendteams Früchte. Alles „top-top-top“, wie der ehemalige FC Bayern-Trainer Pep Guardiola so gerne sagte.



Nehmen wir die A-Jugend: Die U19 sicherte sich mit 22 Punkten die Kreisliga-Vorrunden-Meisterschaft vor der FT Starnberg (20) und dem VfL Kaufering (18) und spielt im neuen Jahr um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Genauso wie die B-Jugend, die U17, die fast ausschließlich mit Spielen des jüngeren 2007er-Jahrgangs antrat und mit 22 Punkten hinter Starnberg und Stockdorf (beide 24) Dritter wurde. Eine „hervorragende Leistung“ bescheinigt Jugend-Vize Dech auch seinen C-Jugend-Jungs: Die völlig neu zusammengestellte U15 überwintert in der Bezirksoberliga mit 14 Punkten auf Nicht-Abstiegsplatz 8 – und hat sich als Titelverteidiger erneut für das Baupokal-Finale qualifiziert.



„Es hat sich ausgezahlt, dass wir ausgezeichnete Trainer eingesetzt haben. Sie haben einen tollen Job gemacht und für eine Super-Vorrunde gesorgt. Wir sind absolut zufrieden und hoffen, dass die Jungs ihren Weg auch nach der Winterpause fortsetzen können“, sagt Dech. Und er verrät: „Es haben sich bereits einige Neuzugänge angemeldet – sie kommen alle wegen der Top-Ausbildung, die sie bei uns bekommen.“ Die Trainer als „Magnete“ – wer kann als junger Kerl schon unter Ex-Profis (Wittich/Kaiserslauten und Kresin/1860) oder einem Regional-und Bayernligaerfahren Top-Fußballer wie Salemovic trainieren. „Wittich und Salemovic kicken im Training sogar selbst mit“, verrät Dech. „Da können ihre Jungs richtig viel lernen.“



Im D-Jugend-Bereich sind gleich fünf Mannschaften am Start. Dech: „Im neuen Jahr kommt vielleicht ein sechstes Team dazu.“ Herausragend: Die D2 (Trainer ist der ehemalige TSV-Spieler Michael Bugdoll) hält sich als jüngerer Jahrgang in der Kreisliga auf einem Nicht-Abstiegsplatz und die D4 (Trainer Andre Simon) ist Sechster in der Kreisklasse – obwohl die Spieler zwei Jahre jünger als die meisten Konkurrenten sind und noch in der E-Jugend spielen dürften.



Vorrunde vorbei, jetzt freuen sich die TSVler auf die „Landsberger Hallentage“, die nach drei Jahren Pause vom letzten Dezember-Wochenende bis zum 8. Januar in der Isidor-­Hipper-Halle stattfinden. „Vom Jahrgang 2015 bis zur B-Jugend ist alles am Start“, erzählt Dech. „Auch der FC Augsburg und Memmingen sind dabei. Und es gibt ein Turnier mit unserer zweiten Herren-­Mannschaft. Da ist jeden Tag in der Halle was los.“