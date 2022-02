Verkehr und Blickachse

Landsbergs neue Schlossbergschule: »Ein Geschenk an die Kinder«

Von: Susanne Greiner

Erweiterungsbau Schlossbergschule: Reges Interesse gab es sowohl an der Ausstellung in der Rathausgalerie als auch am Informations- und Diskussionsabend im Historischen Festsaal. © Greiner

Landsberg – Transparenz als Richtlinie: Die Stadtverwaltung hatte am Freitagabend zum Informations- und Diskussionsabend zum Thema Schlossbergschulerweiterung eingeladen. Architekten, Mitglieder des Preisgerichts, aber auch Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes referierten, einige der rund 80 Anwesenden stellten Fragen oder äußerten Kritik. Die Ergebnisse: Archäologischen Untersuchungen können wohl stark reduziert werden. Und das Prinzip ‚Elterntaxi‘ wird gebremst – indem die Zufahrten so bleiben, wie sie sind.

Der Abend war informativ - vielleicht zu informativ: nach Vorstellungen der Bauplanung seitens Stadtplanerin und der Architekten referierten Stadt- und Kreisheimatpfleger, zwei Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes sowie der Vorsitzende des Historischen Vereins und abschließend auch der Preisgerichtsvorsitzende – eine Menge an Input. Vielleicht ließ mancher seine Frage deshalb letztendlich ungestellt. Dennoch ist ein positives Resümee angebracht: Information und Austausch funktionierten.



Dieser „Runde Tisch“ sei schon früher geplant gewesen, leitete OBin Doris Baumgartl ein. Er habe aber pandemiebedingt verschoben werden müssen. Sie stellte die Entscheidungen für den Standort als Schule und die Bedingungen für den Realisierungswettbewerb vor. Stadtplanerin Birgit Weber fasste die Hauptkriterien zusammen, nach denen die Entwürfe der 18 Architekturbüros beurteilt wurden – beispielsweise, ob eine Freifläche öffentlich nutzbar ist und wie Verkehrsströme geleitet werden. Momentan werde der Entwurf überarbeitet und im März nochmals dem Stadtrat vorgestellt.



Die Architekten Viktoria von Gaudecker und Axel Hofstadt erläuterten den Entwurf. Der Neubau „respektiere die Kubatur der ehemaligen Burg“ und greife diese in der Backstein-Fassade auf. In der Frei­flächengestaltung habe man die „Hinterhofatmosphäre“ im Bereich des Flachdachbaus aufheben und ein „grünes Wohnzimmer“ schaffen wollen. Momentan plane man eine Variante ohne Unterkellerung, sodass der Bodeneingriff nur noch minimal sei, führte Hofstadt aus. Auch eine zukünftige Nutzung der bisher nur behelfsmäßig gesicherten Bierkeller könne man sich vorstellen.



Verkehr und Blickachse



Der ehemalige Mittelschuldirektor Christian Karlstetter hakte nach, ob der Pausenhof die bis zu 400 Schüler fassen könne und wollte wissen, wo die Parkplätze für die 40 Lehrer seien. Der Hof öffne sich zum öffentlichen Bereich hin, so die Architekten. Auch dort könnten sich die Schüler aufhalten. Eine Art „Heckenlabyrinth“ grenze den Pausenhof dabei ab. Stadtrat Christian Hettmers (CSU) Frage nach der dafür notwendigen Aufsichtspflicht wurde nicht konkret beantwortet. Lehrerparkplätze seien ausreichend vorhanden, da nie alle 40 Lehrer zeitgleich vor Ort seien



So soll der zukünftige Pausenhof der Schlossbergschule aussehen. er öffnet sich zur Grünfläche im Süden. © Stadt LL

Stadtrat Berthold Lesch (CSU) vermisste eine Freisportfläche für die Schüler und kritisierte die fehlende Verkehrsplanung: „Das führt zum Chaos in der neuen Bergstraße“. Schon jetzt gebe es an den Tagen, an denen die Tafel geöffnet habe, „Kolonnen von Autos“, bekräftigte ein Anwohner. Der Tenor der Antworten seitens Stadtverwaltung und Architekten: Der ‚Bringservice‘ der Eltern solle nicht auch noch unterstützt werden. Man wolle Fuß- und Radverkehr forcieren. Seien Straßen erst einmal da, würden die Eltern auch weiterhin ihre Kinder im Auto bis vor die Schultüre bringen.



Auch die Änderung der Stadtsilhouette im Hinblick auf bestehende Blickachsen auf Heilig-Kreuz-Kirche und Bayertor wurde kritisiert. Hofstadt wies darauf hin, dass die ehemalige Burg die Berg­kuppe ebenfalls vollständig ‚belagert‘ habe. Und auch der Jugendstilbau um 1900 habe der Stadt eine neue „Krone“ verpasst. Das neue Gebäude störe letztendlich nur an einer Stelle den Blick auf die Heilig-Kreuz-Kirche.

Ein deutliches Votum für den geplanten Entwurf gab die künftige Schulleiterin Heike Heck, aktuell Schulleiterin der Spitalschule: Der bisherige Pausenhof an der Bergspitze sei „kalt und dunkel“ gewesen, der Entwurf „ein Geschenk an die Kinder“. Sie wundere sich, weshalb überhaupt noch diskutiert werden müsse. Immerhin sei ein Beschluss gefasst worden.



Das Bodendenkmal



Dass diskutiert wurde, lag auch an möglichen Bodenschätzen in der „Keimzelle der Landsberger Geschichte“. Diese stellten Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus, Kreisheimatpfleger Dr. Bernd Steidl, Dr. Thomas Hermann und Dr. Jochen Haberstroh vom Landesdenkmalamt sowie Prof. Dr. Stefan Winghart vom Historischen Verein vor.



Der Tenor der Aussagen: Dass man die Schule dort verorte, sei nachvollziehbar. Das Bodendenkmal spiele aber aufgrund der bisher geringen Eingriffe eine bedeutende Rolle in der Landesgeschichte. Für den Bau im Norden, der eine Erforschung des Fundes verhindere, gebe es keine „zwingende Notwendigkeit“.



Hermann kritisierte, dass die Stellungnahmen des Denkmalamtes nicht deutlich in den Auslobungstext eingeflossen seien. Jetzt sei offenbar keine Diskussion mehr möglich, der Stadtrat müsse im März die Belange abwägen. Das Denkmalschutzgesetz lege ja nur fest, dass die Kommunen „angemessen Rücksicht auf die Erhaltung von denkmalgeschützten Ensembles“ nehmen sollten. Ein Plädoyer für die Entwürfe auf Platz 2 und 3, beide mit Bauten im Süden, sei aber wohl „eher sinnlos“. Der Vorsitzende des Landesdenkmalrates Dr. Thomas Goppel konterte Hermanns Beitrag: Denkmalschützer seien gegenüber den Bauherren keine Polizisten, sondern eher „Sozialpädagogen“. Außerdem solle man den „Kindern Raum geben“ und nicht vergangenen Zeiten nachhängen.



Haberstroh, der im Dezember noch vor einer kostenintensiven Grabungsphase von gut eineinhalb Jahren gewarnt hatte, zeigte sich angesichts der Überarbeitungen der Architekten, die bei einem Ortstermin kurz vor der Veranstaltung vorgestellt wurden, positiv überrascht. Wenn der Bau auf einer „armierten Platte“ über dem Boden und einem damit nur minimalen Bodeneingriff für die Erschließung möglich werde, könnten sich die Ausgrabungszeit und damit auch die Kosten „auf ein Bruchteil“ der bisher von ihm angekündigten Höhe (1,5 Millionen Euro) und Länge reduzieren. Damit sei auch die bisherige Planung, die archäologischen Untersuchungen parallel zur Sanierung des Bestandsgebäudes auszuführen, ohne Probleme möglich. Auf die Frage Hettmers nach der Aufbewahrung dennoch möglicher Funde regte Haberstroh eine noch zu schaffende Abteilung im Neuen Stadtmuseum an. Oder die Stadt gebe die Funde der archäologischen Staatssammlung.



Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder fragte, warum man das Denkmal nicht einfach jetzt, wenn man dort doch schonmal baue, auch untersuche? „Wenn wir was Gutes finden, dann raus damit!“ Das sei immer auch eine Frage nach dem „Wer macht‘s“ und damit dem „Wer zahlt‘s“, so Haberstroh. Er erinnere nur an die Friedhofsgrabungen in der Brudergasse. Zudem gelte es, Bodendenkmäler aufgrund der guten Konservierung auch im Boden zu lassen – nach einer gründlichen Untersuchung. Für diese werde man innerhalb der kommenden fünf bis zehn Jahre aber weitaus feinere Techniken zur Verfügung haben. Und bei einem Schulbau im Süden hätte man sich diese Zeit geben können.



Zu einer Stadt gehöre immer auch Veränderung, schloss Baumgartl. Bei dem Ortstermin sei deutlich geworden, dass man vom Schlossberg alles sehen könne, was die Stadt ausmache. „Und genau das sollen auch die Kinder sehen.“