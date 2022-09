Landsbergs Schlossbergschule: Im Süden günstiger

Antwort vom Denkmalamt

Landsberg – Ob im Süden gebaut wird oder im Norden: Der Aufwand für die Gründung des Gebäudes – die Verankerung/Unterkellerung, aber auch der zeitliche und finanzielle Aufwand für archäologische Grabung und Dokumentation – sei in beiden Bereichen ähnlich hoch. Diese Aussage von Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) bat ödp-Stadtrat Stefan Meiser zu prüfen. Die Antwort des Bayerischen Landesdenkmalamtes: Im Süden seien Ausgrabungen weniger zeit- und kostenintensiv.

Ende der 60er Jahre habe man beim Bau der damaligen Berufsfachschule im Süden des denkmalgeschützten Gebäudes „große Mengen bronzezeitlicher Keramik und spätrömische Siedlungsfunde geborgen“, informiert die Pressesprecherin des Bayerischen Landesdenkmalamt Juliane Grimm. Eine systematische Ausgrabung nach heutigem Maßstab habe nicht stattgefunden. Man nehme aber an, dass der Bereich unter dem Anbau weitgehend zerstört sei – und deshalb bei einem Anbau im Süden „spürbar geringere Grabungs- und Dokumentationskosten entstehen würden“. Dort sei zudem „über alle Perioden mit einer weniger dichten Nutzung zu rechnen“. Architekt Axel Hofstadt hatte in seiner Stellungnahme zum geplanten Nordanbau noch von Bodendenkmälern „in gleicher Dichte“ auf beiden Seiten gesprochen.



Südlich des Flachdachanbaus habe man 1987 „mehr als 200 Quadratmeter archäologisch untersucht“, fährt Grimm fort. Insgesamt gehe man von rund 1.200 Quadratmetern „mehr oder weniger stark gestörter Flächen“ aus. Der Aufwand für die Dokumentation der dortigen Funde sei überschaubar. Der ehemalige Schlossbergkeller ganz im Süden müsse als eingetragenes Baudenkmal ohnehin erhalten werden.



Im Gegensatz dazu erwarte man im Norden den „über Jahrtausende wichtigsten Bereich des Schlossberges“ mit der Burganlage des 12. bis 16. Jahrhunderts und einen wahrscheinlich tiefen Burggraben.



Dass die archäologische Dokumentation im Süden weniger aufwendig ist, sieht auch OBin Doris Baumgartl aufgrund des damaligen Berufsschulanbaus als „durchaus schlüssig“. Was die Dauer angehe, habe man genau deshalb bisher eineinhalb Jahre eingeplant – eine Zeitspanne, die für die Dokumentation im Norden ausgelegt sei. In dieser Zeit werde der Altbau saniert. Man befinde sich auch dafür stets im regen Gespräch mit dem Denkmalschutzamt. Dass im Norden die Dokumentation auch teurer werde, könne sie nicht bewerten. Bisher habe man, ebenfalls in Absprache mit dem Denkmalamt, über eine Million Euro für die Grabungen und die Dokumentation eingeplant. Natürlich werte die Entscheidung für den Anbau im Norden die pädagogischen und schulischen Pluspunkte sowie die Vorzüge einer öffentlichen Freifläche im Süden höher als die des Bodendenkmals.



Das Denkmalamt berät nur, die Entscheidung, ob gebaut werden darf, liegt letztendlich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadtverwaltung. Sie muss die Stellungnahme des Landesamtes „anfordern und beachten, um die verschiedenen Belange rechtlich nachvollziehbar gegeneinander abwägen zu können“, konkretisiert Grimm vom Denkmalamt. „Und natürlich muss sich die Untere Denkmalschutzbehörde dabei auch an das Bayerische Denkmalschutzgesetz halten.“



Offener Brief



Inzwischen hat die Bürgerinitiative „Rettet den Schlossberg: Gegen einen Anbau an die Schlossbergschule im Norden“ einen Offenen Brief an Stadtrat und OBin verfasst, unterzeichnet von 43 „namhaften Damen und Herren“, wie Mitverfasser Richter a.D. Peter Vonnahme formuliert. Dabei hätten einige Unterzeichnende einen „Loyalitäts- und Interessenkonflikt“ gehabt – und sich dennoch „für die Sache“ entschieden. Man wende sich mit dem Brief ausdrücklich nicht gegen die Nutzung des Schlossberges als Schulstandort.



Die Unterzeichnenden – unter ihnen Stadträte, Architekten, Schulleiter sowie Heimatpfleger und sonstige Personen, die im Bereich des Denkmalschutzes tätig sind – weisen auf die Risiken einer Bauverzögerung und höherer Kosten bei der Nordbebauung hin. Die Südbebauung sei „planungssicher und kostensparend“. Beim Nordanbau gehe das „achäologische Erbe der Stadt Landsberg für immer verloren“. Pädagogisch gesehen seien beide Möglichkeiten gleichwertig. Wichtig sei nun, dass Stadtrat und OBin eine Lösung „mit Bürgerschaft, Schule und Denkmalamt“ erarbeiteten. Die Planungen seien in einem noch frühen Stadium und zudem aufgrund der aktuellen Debatte gestoppt. Spätere Umplanungen würden wohl weitaus kostspieliger werden.



Wenn die Stadtverwaltung den geplanten und vom Stadtrat beschlossenen Nordanbau verwerfe, werde die Bürgerinitiative „Rettet den Schlossberg“ das anvisierte Bürgerbegehren zurücknehmen, verspricht ein PS des Offenen Briefes.