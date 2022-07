Mit Seitenschutz

In Landsberg auf Herz und Nieren geprüft

Von: Dietrich Limper

Teilen

MdB Michael Kießling, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, EU-Parlamentarier Markus Ferber und Landrat Thomas Eichinger (von links) lassen sich die Funktion eines Dummys erklären. © Limper

Landsberg – Das ADAC Test- und Technikzentrum feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen in Landsberg. Zu diesem Event waren am vergangenen Donnerstag Politiker und Medienleute für einen Rundgang durch den Betrieb an der Otto-Lilienthal-Straße eingeladen. Die Aktivitäten des Automobilklubs sind im letzten Vierteljahrhundert vielfältig geworden und die Zukunft ist herausfordernd.

20 Millionen D-Mark investierte der ADAC vor 25 Jahren in den Standort am Lech. Vorstand Dr. Dieter Nirschl betonte in seiner Eröffnungsrede, dass man tief mit der Region verwurzelt sei und der Stadt weiterhin als Partner zur Seite stehen wolle. 70 Mitarbeiter arbeiten auf dem hochmodernen Gelände und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl erzählte die heitere Anekdote vom Startschuss des Projekts, der an einem Lumpigen Donnerstag vor vielen Jahren erfolgte. Sie bedankte sich beim ADAC ausdrücklich für den „Verbraucherschutz und die Hilfe in der Not.“



Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) hatte die Lacher auf ihrer Seite, als sie die Frage stellte, ob der ADAC und ihre Partei überhaupt jemals zusammenarbeiten könnten. „Gemeinsam müssen wir an der Transformation zur emissionsfreien Mobilität arbeiten“, forderte sie. Der EU-Parlamentarier Markus Ferber (CSU) verwies auf das angesammelte Knowhow am Standort Landsberg und betonte, dass man die Voraussetzungen für die individuelle Mobilität der Zukunft schaffen müsse. ADAC Technikpräsident Karsten Schulze versprach auch für eben jene Zukunft unabhängige und hochwertige Tests.



Und wie diese durchgeführt werden, konnte beim anschließenden Rundgang durch die Abteilungen der „Gelben Engel“ erlebt werden. Dr. Reinhard Kolke, Leiter des Technik Zentrums, und seine Mitarbeiter zeigten die rasante Entwicklung rund um die Mobilität an vielen Stationen. Mittlerweile rollen 15 E-Bike Gespanne über die deutschen Straßen und können 70 Prozent aller Pannen beheben.



Live zu sehen, gab es einen Anpralltest: Ein Fußgänger-Dummy macht mit der Frontseite eines Pkws Bekanntschaft, der mit simulierten 40 km/h unterwegs ist. Ein lauter Knall, ein schwerer Rumms und die Windschutzscheibe sieht aus wie ein großes Spinnennetz. Überhaupt sind die Dummys die schweigenden VIPs bei den Tests des ADAC. Sie kosten pro Stück zwischen 100.000 und einer Million Euro. Sie sind vollgestopft mit Technik und Sensoren. 16 Dummys, mit einem Gesamtwert von rund 3,5 Millionen Euro, „arbeiten“ unermüdlich am harmonischen Zusammenspiel von Mensch und Maschine.



Mit Seitenschutz



Alles rund um die Sicherheit der Kids ist ein großes Thema. Der ADAC hat einen Kindersitz entwickelt, der zu den besten der Welt gehört, denn die Kleinen haben nun sogar ihren eigenen Airbag. Das Ergebnis von rund 250 Crashtests, die allein in diesem Segment pro Jahr durchgeführt werden. Insgesamt wurden in Landsberg in den letzten 25 Jahren 900 Modelle getestet. Der Seitenschutz ist erst durch Anregung des ADAC zur europäischen Norm geworden.



Nicht viel anders sieht es bei den Reifen aus: Gemeinsam mit Partnern aus der ganzen Welt wurden 1.600 Modelle bei unterschiedlichsten Bedingungen getestet. Rund 100 fielen durch – so auch einige Pkw-Modelle aus China, die wegen gravierender Mängel vom europäischen Markt verschwunden sind. Die Hightech-Kameras, die an der Crash-Strecke 1.000 Bilder pro Sekunde liefern, sind unbestechlich. 4.500 Autos wurden über die Jahre getestet und 10.000 Fahrten auf dem Prüfstand oder im Verkehr durchgeführt. Dabei werden auch die Angaben der Hersteller, beispielsweise zum Kraftstoffverbrauch, kritisch überprüft. Nicht die Beliebtheit bei den Produzenten steht beim ADAC im Fokus, sondern der Schutz der Verbraucher. Dr. Reinhard Kolke bringt die Test-Philosophie des Automobilclubs auf den Punkt: „Wenn wir am Jahresende keine Weihnachtskarten von den Herstellern bekommen, haben wir alles richtig gemacht.“



Kostenlose App



All diese Ergebnisse sind in die ADAC-App „Autodatenbank“ eingeflossen, die kostenlos heruntergeladen werden kann. 140.000 Fahrzeuge wurden erfasst und 2.000 Test ausgewertet. Außerdem können rund 200 Automobile mithilfe des Handys und einer 3D-360-Grad-Modellansicht hautnah erlebt werden.



MdB Michael Kießling (CSU) fasst die Bedeutung des ADAC im Gespräch mit dem KREISBOTEN zusammen: „Es geht um die Sicherheit in der Mobilität und den Verbraucherschutz. Ich musste selbst bereits zweimal auf den Service der Gelben Engel zurückgreifen und bin froh, dass es sie gibt.“



Aktuell werden Lösungen für die Vermeidung von Unfällen an Pannenstellen verfeinert. Außerdem stehen die Projekte Fußgängersicherheit, Unfallforschung, Assistenzsysteme, Abgasmessungen, Datenschutz, Datensammelwut sowie E-Mobilität und autonomes Fahren auf der umfangreichen Agenda für die nächsten Jahre. Mehr zum Thema auf Seite 8.