Stadtrat Jonas Pioch: Weiterfahrt im Mannschaftsbus

Von: Werner Lauff

Wechselt die Fraktion: Stadtrat Jonas Pioch geht zur SPD. © FKN

Der 34-jährige Stadtrat Jonas Pioch wechselt von der Landsberger Mitte zur SPD. Ein Kommentar von Werner Lauff.

Es kam uns eine Analogie in den Sinn, als wir erfuhren, dass Stadtrat Jonas Pioch die Landsberger Mitte verlässt und in die Fraktion der SPD eintritt. Wir dachten an den Fußballspieler Mitchell Weiser, der im Jahr 2022, am Tag bevor das Transferfenster schloss, von Bayer Leverkusen in den Kader von Werder Bremen wechselte. Weiser suchte einen festen Platz in einem Team: „Ich will spielen“, sagte er. Kurz zuvor hatte Bayer Leverkusen Weisers Entschluss zum Wechsel beflügelt, erst durch Entzug seiner Rückennummer 23, dann durch die Aussage, er habe bei der Werkself „keine sportliche Perspektive“. Da er Werder durch eine Ausleihe schon kannte, waren die Bremer nun sein Wunschverein.

So ähnlich dürfte es sich im Fall Jonas Pioch zugetragen haben. Der Diplomjurist, Jahrgang 1989, ist seit Langem der Auffassung, dass man das Amt eines Stadtrats nur als Mannschaftssport ausüben kann; nur so entstehe Augenhöhe mit der Verwaltungsspitze. Sein Wunsch nach Teambildung zieht sich wie ein roter Faden durch Piochs Engagement, schon früh im Jugendbeirat, später bei der Ausbildungsmesse. „Das ist nur im Team gelungen“, hört man ihn öfter sagen. Eitelkeiten und Machtkämpfe liegen ihm eher fern. Er hat wenig für den Drang nach Ämtern übrig und noch weniger für Amtsträger, die Aufgaben bei der ersten Schwierigkeit gleich wieder abgeben. Sein Weg ist, konzentriert einen guten Job zu machen. Daher vertraute ihm eine Unternehmensgruppe kürzlich mit 34 Jahren die Leitung der Abteilungen Recht und Compliance an, in einem schwierigen Wirtschaftssektor, der durch Hunderte Normen aus allen Rechtsgebieten geprägt ist.

Der Entschluss, dass die SPD-Fraktion für ihn das richtige Team sein könnte, ist durch die Person des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dieter Völkel, genährt worden. Pioch schätzt Völkel wegen seiner juristischen Kompetenz und seiner Fähigkeit zur punktgenauen Argumentation. Völkel ist auch Garant dafür, dass Stadträte keinen Fraktionszwängen unterliegen, was vermutlich die wichtigste Voraussetzung für die Verständigung war. Pioch wechselt zwar nun ins Lager der Stadt-“Regierung“, wird seine kritischen Haltungen, wie etwa im Fall der Wohnungsbaugesellschaft, aber sicher beibehalten.

Sein Wechsel zum Team Völkel schafft zudem neue Perspektiven für den sehr erfahrenen, aber immer noch jungen Stadtrat. Bei der nächsten Wahl wird es in der SPD-Fraktion personelle Veränderungen und damit Vakanzen geben. Pioch, der bei der letzten Wahl rund 4.500 Stimmen erhielt, kann dosieren, wie sehr er sich neben Beruf und Familie ehrenamtlich einbringt. Wir tippen darauf, dass Pioch auch dort nicht ins Scheinwerferlicht drängt, sondern lieber als Influencer wirkt, der die Stadtpolitik mitlenkt und nach vorne bringt. So versteht er sein Amt heute schon. Deswegen ist er auch immer wieder Ansprechpartner von Bürgern, deren Position er im Stadtrat vertritt, wenn er die zugrunde liegenden Werte teilt, etwa wenn es um Bauthemen wie Nachverdichtung geht.

Der Fußballspieler Mitchell Weiser verlässt nach Ansage fehlender Perspektive seinen alten Verein, weil er nach einem Team sucht, das seine Talente schätzt. Wenn wir nicht ganz falsch liegen, erklärt dies auch den Wechsel von Pioch zur SPD. Er bleibt in der Liga und hat das gleiche Ziel. Nur diesmal ist es eine Weiterfahrt im Mannschaftsbus.