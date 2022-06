Klasse: Landsberg Handballer steigen in die Landesliga auf

Teilen

„Ja, wir haben es gepackt!“ Ausgelassen feierten die Handballer des TSV Landsberg die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Alpenvorland und den Aufstieg in die Landesliga. © E. Meier

Landsberg – Am Schluss hat das nicht ganz so gradlinig verlaufende Spiel der Handball-Herren des TSV Landsberg doch noch ein gutes Ende gefunden: Mit einem verdienten 28:23-Sieg gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz sicherten sie sich am Dienstag in den Play Ups der Bezirksoberliga Alpenvorland die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.

Die Partie war, wie im KREISBOTEN berichtet, zum zweiten Mal angesetzt worden, nachdem die Spielgemeinschaft sich beim ersten Termin am Samstag nicht in der Lage sah, eine spielfähige Mannschaft zu stellen. Diesmal traten die Ostallgäuer mit 13 Mann an, die damit auf jeden Fall ein ernst zu nehmender Gegner waren.

Nach kurzem Abtasten kamen die Landsberger ganz gut ins Spiel, die Abwehr stand und ein paar Tore gelangen auch (6:3/10.). Aber die Gäste waren besonders mit ihrer individuellen Stärke gefährlich. Einige nicht genutzte TSV-Angriffe und schon war die SG wieder auf Augenhöhe (7:7/15.).



So richtig kam der Landsberger Angriff nicht in Schwung, fehlte doch das Tempo und der Druck. Aber nach einer Auszeit lief es wieder so, wie man es von der Mannschaft kennt: schnelle gradlinige Angriffe, Zug zum Tor und sichere Abschlüsse. So zog man bis zur Pause auf 17:9 weg.



Nachdem Wechsel legten die Gastgeber gleich nach (21:11/37.), doch dann kam der Bruch ins Spiel der Landsberger – von außen kaum verständlich, aber auch bei den besten Teams nichts Unbekanntes. Ein paar Fehlwürfe, technische Fehler und die Sicherheit geht verloren. In 17 Minuten gelang Landsberg nur ein Tor, der Ball wollte einfach nicht mehr ins SG-Gehäuse.



Durchhänger



Und die Spielgemeinschaft aus Kaufbeuren nutzte die Landsberger Fehler clever. Tor um Tor arbeiteten sie sich die Ostallgäuer heran (22:16/46.). In diese Phase verhinderte Hendrik Nietsch im TSV-Tor mit tollen Reaktionen Schlimmeres. Auch die Auszeit der Lechstädter fruchtete zunächst nicht richtig. Sie mühten sich weiter, aber die selbstverständliche Effizienz in den Aktionen fehlte weiter. Dann war Kaufbeuren auf ein Tor dran und selbst im Ballbesitz (22:21/52.). Den Angriff wehrte man ab und es war dann Andi Leppert, der den Bann brach: Er tankte sich in der Mitte durch und erzielte das wichtige Tor zum 23:22 (55.).



Den Gästen gelang in der Folge noch ein Anschlusstreffer, aber jetzt funktionierte das Landsberg Team wieder. Fynn Meier fing trotz muskulärer Probleme mit einem tollen Sprint einen Gegenstoß ab. Landsberg kam über den Kampf wieder ins Spiel. Und traf wieder. Am Schluss stand dann ein Fünf-Tore-Vorsprung.



Der Jubel in der gut besuchten Isidor-Hipper-Halle war ob des sicheren Aufstiegs riesengroß und auf dem Spielfeld gab’s die Sektdusche für den Trainer Dirk Meier. Und der war dann auch richtig stolz auf sein Team: „Der Spielverlauf war so sicher nicht nötig, aber die Jungs haben sich da wieder rausgezogen, hatten die Geduld weiter zumachen.“



Starkes Team



Meisterschaft und Aufstieg sind ein toller Erfolg, der so nicht zu erwarten war. Viele haben dabei mitgewirkt: An die 30 Spieler machten es möglich. „Das geht bei den A-Jugendlichen los, die immer wieder bei uns im Training waren, damit vernünftige Einheiten möglich machten oder selbst ausgeholfen haben; das war sehr wichtig“, betont der Trainer. Und Meier weiter: „Genauso müssen wir uns bei den Jungs aus der Zweiten bedanken, die immer wieder und öfter ausgeholfen haben – manchmal auch sehr kurzfristig. Nur so konnte sowas wachsen.“ TSV-Abteilungsleiter Roland Neumeyer ergänzt: „Das Spiel war zwischendurch schon ein bisschen stressig, aber das ist ein super Team, das den Erfolg wirklich verdient hat.“



Das noch ausstehende Rückspiel in Kaufbeuren am Samstag kommender Woche ist bedeutungslos. Gleichwohl wollen die Lechstädter antreten und versuchen, ein schlagkräftiges Team zu stellen.

Am Dienstag spielten für den TSV Landsberg: Dominik Keller, Timo Stassek, Hendrik Nietsch, Piepenburg Gatto (1), Tobias Giez (2), Christian Eisen (3), Johannes Kauter, Fynn Meier (6/3), Andreas Leppert (2), Alexander Schwarz (2), Nico Jorasch, József Balogh (5), Kai Roth (7/3), Paul Schweitzer.