Landsbergs Handball-Damen mit starkem Start ins neue Jahr

Von: Toni Schwaiger

Gemeinsam siegen, gemeinsam jubeln: die Handballdamen des TSV Landsberg nach ihrem Heimerfolg gegen Pullach. © Rid

Landsberg – Über einen gelungenen Neustart in der Bezirksoberliga haben sich die Handballerinnen des TSV Landsberg freuen dürfen. Im ersten Heimspiel des Jahres bejubelten sie mit den Fans einen verdienten 20:16-Erfolg gegen den Tabellennachbarn aus Pullach.

Zunächst waren Tore Mangelware. Die Landsberger Abwehr stand zwar von Beginn an gut, im Angriff fehlte es jedoch an Durchschlagskraft und Treffsicherheit. So dauerte es bis zur achten Minute, ehe der TSV den anfänglichen Rückstand in ein 3:1 drehte – dank dreier Tore von Jessica Fugatt. Landsberg konnte weiter auf die eigene Abwehr und eine aufmerksame Veronika Stöcker im Tor bauen. Vorne fielen die Treffer meist aus der ersten oder zweiten Welle, weniger aus dem Positionsangriff. Mit einem 9:7 ging‘s in die Pause.



Im zweiten Durchgang entwickelten die Gastgeberinnen immer mehr Zug zum Tor. Besonders die dynamische Jessica Fugatt machte immer wieder Druck. Sie wurde gut in Position gebracht und bedankte sich durchsetzungsstark mit schönen Treffern. Mit neun Feldtoren und zwei Sieben­metern trug sie ich im Scorerboard ein. So baute Landsberg den Vorsprung weiter aus (16:11/46.), Pullach reagierte mit einer Auszeit und verbessertem Angriffsspiel. Doch die TSV-Damen hielten gut dagegen, der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.



Plan ging auf



Trainer Christoph Spitschan war sichtlich zufrieden. „Eine gute Leistung. Wir wollten aus eine starken Abwehr kommen und das haben sie gut umgesetzt. Der Plan ist aufgegangen.“ Ein Sonderlob des Trainers für Jessica Fugatt: „super in Angriff und Abwehr.“



Mit dem Sieg gegen Pullach haben die Landsbergerinnen ihren Platz im Mittelfeld (5.) der Bezirksoberliga gesichert.