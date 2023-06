Landsbergs TTZ der Hochschule Augsburg am Papierbach und im MakerSpace

Von: Susanne Greiner

Landsbergs ‚Uni‘: Das TTZ wird an zwei Orten zu finden sein: im Gebäude „An der Schmiede“ am Papierbach und im Industrial MakerSpace. Eröffnung ist am Mittwoch kommende Woche. © Greiner

Landsberg – Es ist jetzt doch schnell gegangen mit den Landsberger Standorten für das Technologietransferzentrum der Technischen Hochschule Augsburg: Es wird „An der Schmiede“ und im Industrial MakerSpace eröffnet.

Zur Eröffnung kommende Woche am Papierbach mit geladenen Gästen kommt auch hoher Staatsbesuch: Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume ist mit von der Partie.

Die Räume stellen der Landkreis und die Stadt Landsberg zur Verfügung, zahlreiche Unternehmen aus der Region unterstützen zudem. Im TTZ werden Studierende dann auch in der Lechstadt ausgebildet – ein Think Tank für Unternehmen, die so Forschungsaufträge in den Bereichen Data Science und Autonome Systeme erteilen können.

Ein ausführlicher Bericht folgt nach der Eröffnungsfeier kommende Woche.