Landsbergs ULP im Zeitplan: Hälfte der Baufelder rohbaumäßig fertig

Von: Werner Lauff

Insgesamt drei Bauabschnitte sind am Papierbach bereits fertig. © Bernd Ducke

Landsberg – Auf dem Areal am Papierbach sind die Baufelder A2 („Spöttinger Höfe“) und A3 („Am Papierbogen“) im Rohbau fertiggestellt. Das teilte der österreichische Baukonzern Porr jetzt mit, der Ende 2020 vom Projektentwickler ehret+klein den Auftrag für die schlüsselfertige Realisierung erhielt. Es handelt sich um die Gebäude zwischen der Spöttinger Straße und der horizontalen Mittel­achse des Baugebiets. Bis auf die Baufelder B1 („Kulturhaus am Lech“), D („Papiermühle“) und das Kita-Gebäude ist das Areal nun (rohbaumäßig) zur Hälfte komplett.

Die Fertigstellung sei termingerecht erfolgt, teilte der kaufmännische Leiter der in München ansässigen Niederlassung Porr Hochbau Region Süd, Josef Lampert, mit. Zugesagter Fertigstellungstermin sei März 2023. Um ihn sicherzustellen, setze Porr bei diesem Projekt Lean Construction-Methoden ein. „Dank genauer Taktplanung und regelmäßiger Abstimmung aller Gewerke können wir effiziente Prozesse gewährleisten“, erklärte der technische Regionalleiter, Oliver Fürstmann.



Im Bauabschnitt „Am Papierbogen“ verteilen sich 92 Wohnungen auf bis zu fünf Etagen, darunter 51 einkommensorientiert geförderte Wohnungen. Im Gebäudekomplex „Spöttinger Höfe“ entstehen auf drei Etagen 38 frei finanzierte und 16 geförderte Eigentumswohnungen nach der städtischen SoBoN-­Richtlinie, Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie eine Tiefgarage, die beide Baufelder miteinander verbindet. Dank des barrierefreien Ausbaus und der variablen Grundrisse könnten alle Wohnungen „problemlos bis ins Alter genutzt werden“, so Porr.



658 Wohnungen



Insgesamt entsteht unter dem Titel „Urbanes Leben am Papierbach“ auf 57.000 Quadratmeter ehemaliger Industriefläche 658 Wohnungen für 1.500 Bewohner. Zusätzlich sollen ein Kulturzentrum, ein Hotel, zwei Kindertagesstätten sowie Flächen für Einzelhandel, Arztpraxen, Büros und Gastronomie geschaffen werden.



Die Entwicklung des Quartiers erfolgt seit dem Jahr 2014. Der Stadtrat hatte den Bebauungsplan im Jahr 2017 beschlossen. Es folgten 14 Architektenwettbe­werbe zu den einzelnen Baufeldern. Baubeginn war im Frühjahr 2018. Geplant sind 103.900 Quadratmeter Geschossfläche. 72 Prozent davon sind Wohnflächen, 14.700 Quadratmeter sind für Gewerbe vorgesehen, 1.700 Quadratmeter für Kultur und Freizeit und 640 Quadratmeter für Kindertagesstätten. Die Stadt rechnet damit, dass 300 Beschäftigte im Quartier arbeiten und täglich 3.000 Kunden plus 500 Besucher von außen hineinkommen. Schätzungen zufolge lag das Investitionsvolumen von ehret + klein anfänglich bei 300 Millionen Euro; aufgrund der Verteuerungen im Baugewerbe dürfte dieser Betrag inzwischen deutlich höher sein.



Das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“ erhielt bereits im Vorfeld eine Auszeichnung in Form des polis Awards 2020 in der Kategorie Urbanes Flächenrecycling. Der Preis für Stadt- und Projektentwicklung würdigt „Projekte, die über ihren eigenen Rahmen hinaus einen Beitrag für das öffentliche Wohl einer Stadt erbringen“.