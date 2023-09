Cem Özdemir diskutiert mit Milchbauern in Rieden über faire Preise

Landwirtschaftsminister als Hofhelfer

Von Dieter Roettig

Gastgeberin Erika Höpfl vom Jackelhof im Dießener Ortsteil Rieden brachte es beim Besuch des grünen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir gleich auf den Punkt: Sie forderte einen Milchpreis von 67 Cent pro Liter für alle Milchviehhalter, egal ob Bio oder Konventionell. Dafür solle er sich bei der EU stark machen.

Dießen-Rieden – Als hemdsärmeliger Minister zum Anfassen präsentierte sich Cem Özdemir (57) bei seinem Besuch im Jackelhof, der schon seit 1508 besteht und im Jahr 2009 auf Ökologische Landwirtschaft umgestellt hat. 2019 kam eine Heutrocknungsanlage dazu sowie ein mit Hackschnitzel befeuertes Holzgas-Blockheizkraftwerk zur Energie- und Wärmeerzeugnis. Höchst interessiert begleitete der Minister Erika und Josef Höpfl auf einem Hofrundgang und lobte ihr Bio-Engagement. Zusammen mit ihren Söhnen Christian und Michael samt Freundin Franziska kümmern sie sich auf einer Gesamtfläche von 64 Hektar, darunter 43 Hektar Dauergrünland, um 60 Milchkühe mit Nachzucht, einen Stier und zehn Mastschweine. Die Milchkühe der Rasse Braunvieh werden in einem Offenfrontstall gehalten, während das Jungvieh im Altbau aufgezogen wird. Josef Höpfl züchtet auf „genetische Hornlosigkeit“.

Die Tiere haben von April bis Oktober freien Weidezugang. Im Winter werden sie mit GPS- und Grassilage sowie Heu gefüttert. Medienwirksam für die Kameras schnappte sich der Minister eine Gabel, spielte Hofhelfer und schob das Grünfutter den Kühen zu. Zur Freude der Landtagskandidatin Gabriele Triebel und Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzendem der Grünen im Landtag. Sie hatten im Rahmen ihrer Wahlkampftour den Besuch in Rieden organisiert, zu dem auch Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) mit Sprecher Hans Foldenauer eingeladen waren.

+ Cem Özdemir als Hofhelfer: Beim Besuch des Riedener Jackelhofs packte der Landwirtschaftsminister mit an. Zur Freude der Landtagsabgeordneten Ludwig Hartmann und Gabriele Triebel. © Roettig

Beim Melkvorgang stehen die Jackelhof-Kühe in einem Fischgrätenstand mit Swing-Over-Melktechnik, wobei die durchschnittliche Milchleistung bei 6.000 Litern pro Kuh und Jahr liegt. Ein kleiner Teil wird in einer rund um die Uhr geöffneten „Milchtankstelle“ an der Hofeinfahrt verkauft, der Großteil aber von der Andechser Molkerei Scheitz vermarktet. Erika Höpfl ist seit acht Jahren eine der zehn „Milchsprecherinnen“ der Molkerei Andechs, die im Auftrag von rund 70 Landwirten alle zwei Monate Verhandlungen für eine Preisanpassung führt: „Dabei heißt es immer, was ist der Handel bereit, für die Produkte der Molkerei zu bezahlen?“ Auf dieser Basis werde dann der Preis festgelegt. Bei den Gesprächen werde zwar erläutert, was die Milch in der Erzeugung koste, aber kaum berücksichtigt. Erika Höpfl: „Daher fordern die Naturland- und Biolandverbände einen Erzeugerpreis von 67 Cent pro Liter!“ Derzeit liege der deutsche Durchschnitt bei nur 54 Cent. Zu wenig für die Milchviehbetriebe, die schließlich 365 Tage im Jahr für ihre Tiere da seien. „Wie lange können wir uns das noch leisten?“ fragte Erika Höpfl und überreichte dem Minister ihre Forderungs- und Faktenaufstellung.

Der BDM als unabhängiger Interessenvertreter zukunftsorientierter Milchviehalter kämpfe für ein Marktmanagement und einen Milchpreis, der eine Weiterentwicklung der Betriebe ermögliche, so Sprecher Hans Foldenauer: „Wir wollen unser Einkommen über unsere Arbeit und unser Produkt erwirtschaften, ohne existenziell von den Steuergeldern des Staates abhängig zu sein.“ Allein der „Mehrwert für das Tierwohl“ koste Unsummen. Nicht zu vergessen der geforderte, aber schwierig zu realisierende Artenschutz sowie die Stilllegungsvorgaben von vier Prozent der Agrarfläche. Nachhaltigkeit ersetze eben kein Marktmanagement.

Cem Özdemir pflichtete den Argumenten der Milchbauern bei, bat aber um Geduld. Er sei erst seit gut eineinhalb Jahren Landwirtschaftsminister und habe trotzdem schon mehr erreicht als die Vorgängerregierung in 16 Jahren. Wie Bundesprogramme für den ländlichen Raum und den Umbau der Tierhaltung. Bei allen Bemühungen müsse er sich aber dem Europäischen Recht unterordnen. Gabriele Triebel unterstrich das, zumal auch die Bayerische Landespolitik hier nicht „am großen Rad drehen kann.“ Sie selbst gehe kleine Schritte und erschließe zur Stärkung regionaler Erzeugnisse neue Absatzmärkte wie die Einführung von Bio in Kantinen.