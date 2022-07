Alkoholverbot? Landsberg ruft „Sommer auf Bewährung“ aus

Von: Ulrike Osman

Erst war der Peter-Dörfler-Weg beliebte Party-Location, dann verlagerte sich das nächtliche Treiben auf Lady-Herkomer-Steg und den Bereich Karolinenbrücke (Foto). © Müller-Hahl

Landsberg – Die Polizei hat ein nächtliches Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in Teilen der Innenstadt angeregt. Die Verwaltung wäre der Idee nicht abgeneigt. Allerdings: Nachdem sich in der Stadtrats­debatte schnell abzeichnete, dass sich für den Erlass einer entsprechenden Verordnung keine Mehrheit finden würde, wurde das Thema vorerst in den Herbst geschoben. Bis dahin soll ein „Sommer auf Bewährung“ stattfinden.

Das Problem exzessiv feiernder Jugendlicher im öffentlichen Raum reicht zurück in die Zeit der Corona-Lockdowns. Zu Beginn war es der Peter-Dörfler-­Weg, der von bis zu 400 Personen als Party-Location genutzt worden sei, heißt es in einem Lagebericht der Polizeiinspektion Landsberg. Später habe sich das Geschehen in den Bereich des Lady-Herkomer-Stegs und der Karolinenbrücke einschließlich der angrenzenden Grünflächen verlagert. Bei den Feiern sei es zu Lärmbelästigungen der Nachbarschaft, zur Vermüllung der Grundstücke und zum Teil auch zu Straftaten wie Körperverletzungen, Beleidigungen und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr gekommen. Regelmäßig habe die Polizei­inspektion externe Kräfte hinzurufen müssen, um der Lage Herr zu werden.



Rechtsgrundlage für die Auflösung der feiernden Gruppen war damals die Infektions­schutzmaßnahmenverordnung. Da die entsprechenden Bestimmungen mittlerweile außer Kraft getreten sind, werde eine neue Rechtsgrundlage benötigt. Diese könnte ein nächtliches Alkoholverbot liefern. Nach den Vorstellungen der Verwaltung sollte es zwischen 20 und 6 Uhr für den Lady-Herkomer-Steg samt Brückenköpfen und Skaterplatz, für Strandabschnitte des Lechs, die Karolinenbrücke und den Englischen Garten gelten.



Aus dem Stadtrat kamen zahlreiche Gegenargumente. Allen voran Jugendreferentin Jennifer Lübcke (Grüne) sprach sich gegen die Verordnung aus. Diese würde Jugendliche aus dem öffentlichen Raum verdrängen und ihnen gegenüber eine „absolut negative Symbolkraft“ entfalten. Alkoholkonsum an sich stelle noch keine Gefahr für Dritte dar, und bei Straftaten sei eine Rechtsgrundlage für die Polizei ohnehin gegeben.



Auch Petra Ruffing (CSU) fand den Vorstoß überzogen, da die große Mehrheit der Jugendlichen vernünftig sei. Zudem werde ein Alkoholverbot an bestimmten Plätzen das Problem nur verlagern, aber nicht lösen. Fraktionskollegin Alex Dorow erklärte, angesichts der immer noch bestehenden Coro­nalage „sollten wir froh sein, dass die Jugendlichen sich draußen treffen“.



Mehrfach tauchte das Argument auf, ein Alkoholverbot würde auch Erwachsene treffen, die lediglich ein Feierabendbier am Lech oder ein Glas Wein auf dem Lady-Herkomer-Steg trinken wollten. Sie alle würden künftig eine Ordnungswidrigkeit begehen, so Petra Kohler-­Ettner (CSU) – selbst wenn die Verordnung auf diese Personengruppe nicht angewendet würde, wie Ordnungsamtschef Ernst Müller beteuerte.



Den Hilfeschrei beachten



Zustimmung zu dem Vorstoß kam von Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte/LM), der in seiner Funktion als Notarzt die Folgen von Exzessen schon unmittelbar miterlebt hat. Auf den „Hilfeschrei der Polizei“ ablehnend zu reagieren, sei ein schlechtes Signal und „verkehrte Sozialromantik“, so Weisensee. Ursula Schaller (SPD) nahm auch den Schutz der Anwohner in den Blick.



Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) regte an, die nächsten Wochen abzuwarten. Die aufgeheizte Stimmung von Chaoten während der Corona-­Lockdowns sei „nicht mehr so extrem“, stimmte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) zu. Auch er war dafür, den Sommer als Bewährungszeit zu nutzen.



Diesen Vorschlag griff Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) schließlich auf. Im Herbst solle der Stadtrat sich von einem Vertreter der Polizei berichten lassen, wie der Sommer verlaufen sei. 18:9 Ratsmitglieder waren mit diesem Vorgehen einverstanden.