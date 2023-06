LBV Landsberg startet Aktion „Vogelfreundlicher Garten“

Von: Susanne Greiner

Der Garten von LBV-Vorsitzender Eva Krüger ist „vogelfreundlich“. © Krüger

Landkreis – Die Aktion „Vogelfreundlicher Garten“ geht auch im Landkreis Landsberg in die zweite Runde: Gemeinsam mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum im Landesamt für Umwelt (LfU) zeichnen Ehrenamtliche der LBV Kreisgruppe Landsberg auch dieses Jahr private Gärten im Landkreis aus, die Vögeln und Insekten einen wertvollen Lebensraum bieten.

Es werden Privatgärten besichtigt und auf ihre Vogelfreundlichkeit bewertet. Vier Gärten konnten heuer bereits die Auszeichnung „Vogelfreundlicher Garten“ erhalten. Die Aktion findet im Rahmen der Kampagne „gArtenvielfalt“ des LfU statt. Bis Mitte Oktober sind die Jury-Teams ab sofort unterwegs und bewerten die angemeldeten Gärten. Um die begehrte Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ zu erhalten müssen Gartenbesitzer zeigen, dass sich Vögel und Insekten bei ihnen wohlfühlen: Neben Futter- und Nistmöglichkeiten spielt beispielsweise ein naturnahes Gartenmanagement eine große Rolle.



Wer den eigenen Garten kostenfrei bewerten lassen möchte, kann diesen unter www.vogelfreundlichergarten.de eintragen. Die Gärten werden dann nach Eingang der Anmeldung besichtigt. Davor wird natürlich ein Termin zur Bewertung vereinbart.



Im Vorjahr erhielten über 1.250 Gärten in Bayern die Plakette, davon rund 90 im Landkreis. „Die große Zahl an bereits ausgezeichneten Gärten zeigt uns, dass immer mehr Menschen ein Verständnis dafür entwickeln, wie viel Freude es macht, der Natur im eigenen Garten Raum zu geben“, so Eva Krüger, Vorsitzende der LBV Kreisgruppe Landsberg. „Wir hoffen, die Plakette inspiriert noch viele mehr zur kleinen Wildnis vor der Haustür.“