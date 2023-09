Wählen! Aber wen? Lebenshilfe Landsberg bittet Parteien zum Gespräch

Von: Ulrike Osman

Bei der Infoveranstaltung der Lebenshilfe standen Kandidaten aus acht Parteien den Gästen Rede und Antwort. © Osman

Landsberg – „Wählen! Aber wen?“ Unter diesem Motto lud die Lebenshilfe Landsberg gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg, Regens Wagner Holzhausen und den IWL Werkstätten zu einer Informationsveranstaltung zur Landtagswahl. Kandidaten aus acht Parteien stellten sich den Fragen der Menschen mit Beeinträchtigung.

Mit rund 120 Interessierten war die Wandelhalle des Landsberger Sportzentrums gut gefüllt, als Thomas Eichinger (CSU), Gabriele Triebel (Grüne), Amir Sahuric (SPD), Susanne Droth (Freie Wähler), Peter Münster (FDP), Thomas Musil (AfD), Anton Baur (Bayernpartei) und Thomas Buck (Die Partei) auf dem Podium Platz nahmen. Fragen waren im Vorfeld gesammelt und nach Themenbereichen geordnet worden.



Zu jeder Frage durften sich zwei Parteivertreter äußern, wobei die Antwortzeit begrenzt war – nach drei Minuten piepste unbarmherzig der Timer. Und da Moderatorin Daniela Hollrotter darauf achtete, dass keiner öfter zu Wort kam als die andere, ergab sich eine strukturierte, disziplinierte und faire Veranstaltung, in der eine Menge Themen Platz fanden und Meinungen aufeinanderprallen konnten, ohne dass es hitzig wurde.



Das geschah zum Beispiel beim Thema Bildung. Während Thomas Musil (AfD) die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung „schwierig“ findet und er behinderte Kinder lieber in Sonderschulen sähe, will Gabriele Triebel (Grüne) sicherstellen, „dass jeder auf die Schule gehen kann, auf die er gehen will“. Dort müsse für die notwendige Unterstützung gesorgt werden.



Was tun gegen den Fachkräftemangel im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Behinderung, wollte Eugenia Schimpf, Bewohnersprecherin der Lebenshilfe Landsberg, vom CSU-Bezirkstagskandidaten und Landrat Thomas Eichinger wissen. „Mehr ausbilden, besser bezahlen und alle gemeinsam sagen, dass es eine tolle Arbeit ist“, lautete seine Antwort – formuliert in leichter Sprache, wie es der Wunsch der Organisatorinnen gewesen war. Peter Buck (Die Partei) plädierte für „sehr gute Bezahlung in allen sozialen Einrichtungen“ und für eine organisierte Einwanderung mit entsprechender Unterstützung beim Spracherwerb.



Bei der Frage nach ÖPNV und Mobilität erklärte FDP-Bezirkstagsmitglied Peter Münster, dass eine Erhöhung der finanziellen Hilfen in diesem Bereich beschlossen sei und das Thema auch in der nächsten Legislaturperiode auf die Agenda kommen werde. Anton Baur (Bayernpartei) wünscht sich mehr Busse im ländlichen Raum sowie barrierefreie Anrufsammeltaxis.



Amir Sahuric (SPD) will, dass es bayernweit keinen Bahnhof mehr gibt, der nicht barrierefrei ist. Und er möchte viele Inklusionsthemen grundsätzlich anders anpacken als dies bisher geschehe – nämlich zuerst das Gespräch mit Betroffenen suchen, um deren Lebensrealität und Bedürfnisse zu verstehen, statt die Probleme „von oben“ lösen zu wollen.



Dass die Politik Bedarfe nicht unbedingt auf dem Schirm hat, bestätigte auch der Eglinger Gemeinderat Anton Baur (Bayernpartei) bei der Frage nach inklusiven Spielplätzen. Hier müsse auf kommunaler Ebene geklärt werden, wie groß der Bedarf vor Ort sei und was gewünscht werde. Werkstätten für Menschen mit Behinderung sollten erhalten bleiben, sagte Susanne Droth (Freie Wähler) auf eine entsprechende Frage. Dort müsse der gleiche Lohn gezahlt werden wie auf dem freien Arbeitsmarkt.



Wie die queere Community innerhalb der Menschen mit Behinderung gefördert werden könne – diese Frage brachte noch einmal grundsätzliche Unterschiede zutage. Während AfD-Kandidat Musil zwar „Toleranz“ üben, das Thema aber „aus der Öffentlichkeit heraushaben“ will, tritt Thomas Buck (Die Partei) mit Nachdruck für eine „offene, bunte Gesellschaft“ ein. „Alles ist normal, nichts ist unnormal“, sagte er – und bekam dafür auch viel Applaus.