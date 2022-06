Lechfeldwiesen V in Kaufering: mit Dach fürs Rad

Von: Andrea Schmelzle

Wie genau die Fahrradabstellplätze im Kauferinger Baugebiet Lechfeldwiesen V aussehen werden, ist noch nicht klar. Aber sie sind wohl nicht in der Tiefgarage. Und sie haben ein Dach. © Torsakarin

Kaufering – In Sachen „Lechfeldwiesen V“ geht es einen Schritt weiter. Der Marktgemeinderat hat den Bebauungsplanentwurf gebilligt – auch wenn es zu Beginn der Sitzung nicht danach aussah. Einwände gab es bei den Themen Fahrradstellplätze und PV-Anlagen.

Nachdem die Aufstellung des Bebauungsplans Anfang April beschlossen wurde und keine Einwände eingingen, musste nun der Marktgemeinderat zustimmen. Architekt und Landschaftsarchitekt erklärten vergangenen Mittwoch den Planstand und dessen Umsetzung im Bebauungsplanentwurf.



Mit der Vorentwurfsplanung sei man relativ weit, berichtete Architekt Andreas Matievits vom Planungsbüro 17a: Homogenität, klare Struktur und einfache, versetzt angeordnete, viergeschossige Flachdachgebäude mit Gründächern und Solaranlagen. Der Bebauungsplan solle den Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbes so gut wie möglich umsetzen. Dafür sei man jetzt „ins Detail eingestiegen“, habe Zugänge genauer definiert und sich die parkartige Außenanlage angeschaut, so Matievits. „Wir sind zuversichtlich, dass wir nun ein Projekt auf den Weg bringen, das dem Wettbewerbsentwurf entspricht.“



Im Vordergrund des kommunalen Wohnprojekts, das 2025 realisiert werden soll, steht die besondere landschaftliche Gestaltung. Ein „Zusammenspiel von Freiraum und Parkanlagen“ soll es werden, so Landschaftsarchitekt Mattias Roser aus München. Keine harten Kanten, transparente Durchgänge und „mittendrin ein großes Aktivitätenband“: mit Spielplatz, Seniorenbereich, sozialem Treffpunkt. Unter Berücksichtigung eines natürlichen Charakters und ökologischer Aspekte – verschiedene Baumarten, Gehölze oder Gräser – sind „Inseln“ geplant, um „Schutz und Distanz“ zu realisieren. Im gesamten Bereich sollten die Bewohner nur mit „minimalstem Verkehr“ belastet werden.



Zwei Punkte im Entwurf sorgten für Diskussionen. Da keine Nebengebäude zugelassen werden sollen, wolle man Fahrradstellplätze bevorzugt in Keller und Tiefgaragen verlagern, betonte die Leiterin des nichttechnischen Bauamts Claudia Endres: „Das ist ja das besondere an diesem Quartier, dass wir nicht überall kleine Hüttchen herumstehen haben möchten.“ So würden auch keine Müllhäuschen zu sehen sein – alles befinde sich in der Tiefgarage.



Mit dieser Einschränkung sei man bei möglichen Änderungsvorhaben völlig unflexibel, bedauerte Markus Wasserle (SPD). „Wir bauen hier ein innovatives Quartier, ohne Autos“, betonte Cäcilie Nebel (die Grünen). Da sei es eher kontraproduktiv, die Räder jedes Mal in den Keller fahren zu müssen, um einen trockenen Sattel zu haben. Man habe die „Zeichen der Zeit wohl nicht erkannt“, ergänzte Fraktionskollegin Elisabeth Glaser.



Eine „planerische Struktur“, bei der kein „Wildwuchs“ durch überall abgestellte Räder entstehe, forderte Stephan Nitsche (CSU), und sprach sich für eine Überdachung aus – die laut Entwurf eigentlich unzulässig. Der Wortlaut wurde nach Abstimmung geändert: eine Überdachung der oberirdischen Fahrradstellplätze ist jetzt „zulässig“.



Auch über gestalterische Aspekte zur Anbringung der PV-Anlagen wurde lebhaft diskutiert. Laut Entwurf dürfen diese die Oberkante der vorgesehenen Attika aus ‚ästhetischen‘ Gründen um maximal einen Meter überschreiten. Dass man die Energie dabei „so gut wie möglich nutzen möchte“, sei klar, so Endres. „Wir dürfen uns aus optischen Gründen nicht derart einschränken“, warnte Jürgen Stricktrock (die Grünen). Der energetische Aspekt habe absolute Priorität. Die Funktionstüchtigkeit der Anlage sei aber durch die gestalterische Forderung nicht beeinträchtigt, machte Matievits deutlich.



Die Räte stimmten dem Bebauungsplanentwurf einstimmig zu. Der Plan wird nun öffentlich ausgelegt und Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden eingeholt.