Finanzspritze für Kaufering: Neubau mit Fördergeldern von 35,5 Millionen Euro bewilligt

Teilen

So soll der Neubau aussehen: Von den zehn Punkthäusern werden sieben von der Gemeinde vermietet. Die übrigen drei sollen erst später bebaut werden. © Entwurf: Gemeinde Kaufering

Kaufering – Aufatmen in Kaufering. Nachdem die Gemeinde in diesem Jahr ziemlich große finanzielle Brocken zu stemmen hat, gibt´s jetzt eine gute Nachricht von der Regierung. Für den Neubau an der Hessenstraße hat sie staatliche Fördergelder in Höhe von gut 35,5 Millionen Euro bewilligt.

Kaufering kommt aus dem Bauen gar nicht mehr raus. Schulen werden saniert, das Feuerwehrhaus wird komplett neu gebaut und Maßnahmen an den Kindergärten, Sporthallen und Straßen gibt´s auch noch. Und natürlich das Neubaugebiet Lechfeldwiesen V. Hier wird ein Neubau mit 120 Mietwohnungen errichtet, für den die Regierung die Fördergelder aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm bewilligt hat. Davon werden 16,5 Millionen Euro als Zuschüsse ausbezahlt und 19 Millionen Euro als „zinsgünstige Förderdarlehen“ angeboten, wie es aus einer Pressemitteilung der Regierung hervorgeht. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme an der Hessenstraße belaufen sich übrigens auf rund 42 Millionen Euro.



Kaufering will das Gebiet (mit rund 18.000 Quadratmetern Fläche) zu 70 Prozent im Rahmen des kommunalen Wohnraumförderungsprogramms errichten und selbst dauerhaft vermieten. Die übrigen 30 Prozent sollen später bebaut werden.



Großzügiger Freiraum

Umgesetzt wird der Neubau von „17A Architektur“ aus Königsbrunn. Zehn versetzt angeordnete Punkthäuser sollen das Wohnen im großzügigen, parkähnlichen Freiraum ermöglichen.