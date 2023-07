Lechrain Volleys Luisa Heiduk und Mona Walter sind Bayerische Vizemeister

Luisa Heiduk (l.) und Mona Walter haben bei einem spannenden Finale gegen den TSV TB München den zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft der U15 Mädels gewonnen. © Heiduk

Landsberg – 16 Teams haben bei sehr heißen Temperaturen am vergangenen Wochenende um die Bayerische Meisterschaft in der Altersklasse U15 der Mädels gespielt. Unter den qualifizierten besten bayerischen Teams befanden sich auch zwei Teams mit Spielerinnen der Lechrain Volleys. Mit dabei waren Mareile Timmer (Lechrain Volleys) mit ihrer Partnerin Sophie von Meyer (TS Jahn München) und Mona Walter mit Luisa Heiduk (beide Lechrain Volleys).

Während sich Mona und Luisa souverän durch die Vorrunde spielten und sich somit direkt für das Viertelfinale qualifizierten, taten sich Mareile und Sophie etwas schwerer und konnten im weiteren Turnierlauf als Gruppenvierter nur noch um die Plätze 9 bis 16 spielen. Hier sicherten sie sich den 11. Platz. Mona und Luisa gewannen das Viertel- und Halbfinale deutlich in zwei Sätzen und erspielten sich somit den Einzug ins Finale. Hier trafen sie auf das Team Liv Burmann/ Fabia Harloff (beide TSV TB München). Auch diese hatten sich bis zum Halbfinale mühelos durchgespielt und erst im Halbfinale ein hart umkämpftes Match in 2:1 Sätzen für sich entscheiden können. Somit spielten die Vorjahressieger der U14w Aline Bühl und Magdalena Hofmann nun ‚nur noch‘ um Platz 3 und die Vorjahreszweiten Liv und Fabia (TSV TB München) gegen die Vorjahresdritten Mona und Luisa (Lechrain Volleys) im Endspiel. Ein spannendes Finale war also zu erwarten.



Spannendes Finale

Der erste Satz zeigte mit abgewehrten Satzbällen auf beiden Seiten (Satzgewinn von 24:22 für Luisa und Mona) bereits, dass diese Erwartung zutreffender nicht sein konnte. Auch im zweiten und dritten Satz (19:21 und 11:15) ließ die Spannung zu keinem Zeitpunkt nach. Am Ende waren aber Liv und Fabia die Gewinnerinnen.



Mona und Luisa konnten aber auch Erfolg für sich und die Lechrain Volleys verbuchen und lächelten trotz einer gewissen Enttäuschung als faire Verlierer in einem guten Match um die Bayerische Meisterschaft in der Klasse U15.