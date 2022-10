Lechrain Volleys: Kein Lohn für den Kampfgeist

LRV-Angreiferin Vanessa Singer präsentierte sich vor allem gegen die FTM Schwabing in starker Form. © LRV

Landsberg – Das ist nicht nach dem Geschmack der Lechrain Volleys (LRV) gelaufen: Statt möglicher sechs Punkte fuhren die Damen 1 an ihrem ersten Spieltag in der Landesliga Süd-West nur einen Zähler ein. Da wäre eindeutig mehr drin gewesen. Immerhin: An Kampfgeist mangelte es dem Team von Trainer Martin Wagner nicht. Letztlich hatten die Gegner stets das glücklichere Händchen.

Die ersten Spielzüge gegen die Damen 2 der FTM Schwabing waren bei beiden Teams zunächst von Nervosität geprägt. So ging der erste Satz der Saison an die Gäste (22:25). Das Blatt wendete sich aber grundlegend im zweiten Abschnitt. Martin Wagners Team zeigte, was in ihm steckt und gewann deutlich mit 25:11. Die Annahme kam perfekt zu Zuspielerin Isi Wildner, die ihrerseits die Angreiferinnen ein ums andere Mal perfekt in Szene setzen konnte. Teilweise war der gegnerische Block überfordert und so erzielten Nina Pentenrieder, Nessi Singer und Babsi Eckert sehenswerte Punkte mit harten Angriffsschlägen.



Irgendwie stand man sich aber selbst im Weg, denn der nächste Durchgang ging wiederum mit 17:25 an Schwabing. Den vierten Satz dominierten erneut die LRV, nach einer Aufschlagsserie von Tine Gerling vom 11:11 zum 22:11 war die Sache klar, es ging in den Tiebreak. Weiterhin gab das Team um Kapitän Chrissi Degle, die als Libero die Abwehr routiniert im Griff hatte, den Ton an. Leider kippte das Spiel beim 10:10 und auch zwei rechtzeitig genommene Auszeiten konnten die „Angst vorm Gewinnen“ nicht mehr aufhalten. Zu zögerlich agierte nun die Angriffsriege, was unweigerlich zur unglücklichen Niederlage (12:15) führte.



Mit einem „Jetzt erst recht” starteten die LRV souverän gegen den FSV Marktoffingen 2: mit einem 25:19. Die Aufschläge waren so druckvoll, dass bei den Gegnerinnen der Spielaufbau meist gestört war. Doch dieser Druck hielt nicht. Der zweite Durchgang war mit 12:25 schnell vorbei. Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her und kein Team konnte sich absetzen. Es ergaben sich lange Ballwechsel und sehenswerte Abwehraktionen auf beiden Seiten. Beim 24:24 war der Satzgewinn zum Greifen nah. Aber wiederum hatte Marktoffingen das glücklichere Händchen und zwang die LRV zum 25:27.



Ein 5-Satz-Spiel war nun das Ziel, doch wieder verloren Degle und Co den Faden und ließen die Gäste unnötig rankommen und das Spiel im vierten Satz mit 25:20 gewinnen. Nach dem kräftezehrenden dritten Satz fehlte wohl die Spritzigkeit und Wachsamkeit, um gegen die angriffsstarken Gäste bestehen zu können.



Trotz allem zeigte sich Martin Wagner am Ende des Tages zuversichtlich. Er resümierte: „Wir konnten sehen, dass das Team nach den zwei unbeständigen Corona-Jahren nun wirklich gut zusammengewachsen ist und dass im Training Geübtes im Spiel gut umgesetzt wird. Ich konnte heute viel mitnehmen, woran ich mit meinem Team arbeiten möchte.”



Zwei Wochen hat Wagner nun Zeit dafür. Dann geht es auswärts gegen die SpVgg Isar-Loi­sach/Bad-Tölz.



Die Herren 1 der Lechrain Volleys verloren auch ihr zweites Saisonspiel in der Landesliga Süd-West. Beim TSV Weißenhorn mussten sie sich mit 3:0 geschlagen geben. Die Herren 3 verloren 3:0 gegen den TSV Eintracht Karlsfeld und siegten 3:0 gegen den ASV Dachau 5.