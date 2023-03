Lechrain Volleys sammeln wertvolle Punkte

Von: Toni Schwaiger

Siegerinnen Lechrain Volley (rot) und Verliererinnen Unterpfaffenhofen-Germering jubeln gemeinsam beim Kreispokalfinale Oberbayern West. © LRV

Landsberg – Das Volleyball-Wochenende kann sich sehen lassen: Die Damen der Lechrain Volleys (LRV) punkten fünfmal, die Herren dreimal – jeweils in der Landesliga Südwest. Und die Zweite der LRV-Mädels sichert sich den Kreispokal.

Ladys first: Bei ihrem letzten Heimspieltag der aktuellen Saison traten die LRV-Damen in Buchloe zunächst gegen den FSV Marktoffingen II an. Im Hinspiel setzte es noch eine Niederlage, zudem lagen die Gäste in der Tabelle nur zwei Punkte zurück. Die Partie entwickelte sich, wie erwartet, zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. 25:20, 27:29 und 25:22 endeten die ersten drei Sätze, der vierte sollte die Entscheidung bringen. Deshalb drückte das Team von Trainer Martin Wagner ordentlich aufs Gaspedal und hatte am Ende eines Volleyball-Krimis die Nase wieder vorn: 29:27 und damit 3:1.

Mit fünf weiteren Punkten machten die Lechrain Volleys den Verbleib in der Landesliga Südwest perfekt. © LRV

In Spiel zwei ging es gegen den VfB Eichstatt – als Tabellenschlusslicht eigentlich ein leichter Gegner. Doch weit gefehlt, die LRV verloren gleich mal den ersten Satz, glichen aus, verloren wieder und glichen erneut aus. Tie-Break zu wertvollen zwei Punkten war angesagt. Und die holte sich das Wagner-Team auch, mit 15:13 fuhr es den ersten Sieg in einem Fünf-Satz-Match ein.



Mit nun insgesamt 25 Punkten, aktuell auf Rang 4 der Tabelle, sind die Lechrainerinnen nun endgültig vor einem möglichen Abstieg aus der Landesliga sicher.



Mit Abstieg möchten sich die LRV-Herren nicht beschäftigen. Im Gegenteil, die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga ist für sie nach wie vor möglich. Allemal nach dem 3:1-Sieg gegen Landesliga-Schlusslicht Türkheim.

Doch ebenso wie die Damen mussten auch die Herren feststellen, dass man vermeintlich schwache Teams nicht unterschätzen darf. So ging der erste Satz für das Truppe um Kapitän Kai Thielert gleich mal verloren (24:26). Im zweiten Satz gingen die Lechrainer durch gute Aufschlagserien von Philipp Holzhey (5:2) und Paul Böhm (10:6) in Führung. Durch die Doppelwechsel auf der Zuspiel- und Diagonalposition hatten sie die Nase konstant vorne und gewannen den zweiten Satz mit 25:21.



Im dritten Abschnitt begann Türkheim wieder stark und die Lechrain Volleys mussten lange einem Rückstand von zwei bis drei Punkten hinterherlaufen. Der Doppelwechsel beim Stand von 8:11 und die Einwechslung von Kapitän Kai Thielert beim 14:17 brachten die Wende in diesem Satz. Die Mannschaft kämpfte sich stark zurück und gewann mit 25:23 Punkten. Im vierten Satz kehrte Souveränität ins Team, 25:21 hieß es am Ende und 3:1 nach Sätzen.



Zwei Spieltage stehen für die LRV-Herren noch aus, der nächste in eigener Halle am 25. März ab 14.30 Uhr.



Mit holprigem Start, jedoch mit einem 3:0-Erfolg brillierte LRV-Damen 2 gegen die SG Unterpfaffenhofen-Germering/Germering im Kreispokalfinale Oberbayern West. Allein die Finalteilnahme bedeutete die Quali für den Bezirkspokal.