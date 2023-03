Lechrain Volleys scheitern auf der Zielgeraden

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Spielten stark, wurden aber von den Münchenern noch auf der Zielgeraden abgefangen: Landesligist Lechrain Volleys (rechts). © LRV

Landsberg – Die erfolgreiche Saison in der Landesliga ist zu Ende, der Traum vom Durchmarsch in die Bayernliga geplatzt. Nach einem Sieg und einer Niederlage am letzten Spieltag landeten die Herren der Lechrain Volleys auf dem 3. Platz – als Aufsteiger wohlgemerkt.

Beim letzten Spieltag in der Landesliga Südwest empfingen die LRV-Herren die DJK Augsburg und den Konkurrenten SV SW München. Spannung war vorprogrammiert, da die Lechrainer mit zwei Siegen den 2. Tabellenplatz und somit eine Chance für den Aufstieg in die Bayernliga in Aussicht hatten.

Gegen Augsburg war noch eine Rechnung vom Spieltag am Wochenende zuvor offen, an dem sich die Fuggerstädter knapp im Tiebreak den Sieg gesichert hatten. Jedoch konnten die Lechrainer diesmal mit vollständigem Kader antreten, was sich auszahlen sollte: den ersten Satz sicherten sie sich souverän mit 25:14, gaben den zweiten knapp (22:25) ab, fanden nach der Ansprache von Coach Stefan Fissek wieder ins Spiel. Die Sätze drei und vier waren wieder eine klare LRV-Angelegenheit und die ersten drei Punkte im Sack.



Damit waren die Lechrainer mit 31 Saisonpunkten gleichauf mit München. Das letzte Spiel sollte demnach über Tabellenplatz 2 entscheiden. Beide Teams waren in Hochform, schenkten sich nichts, weshalb kleine Fehler über Sieg und Niederlage entschieden – in den ersten beiden Sätzen sogleich für die Gastgeber: nach 25:22 und 25:21 gingen sie mit 2:0 in Führung. Doch dann schlichen sich immer wieder Fehler ein, was München zum Satzausgleich zu nutzen wusste.

Mit einer neuen Aufstellung ging es in den entscheiden­den Satz. Hier zeigte sich wieder der Teamgeist der Lechrainer, die zunächst eine solide Führung aufbauen konnten. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Schwarz-Weiß München jedoch bis zum 15:15 heran. Trotz der tatkräftigen Unterstützung der Zuschauer sollte der Sieg nicht an die Lechrain Volleys gehen. Der SW München sicherte sich die letzten beiden Punkte im Satz und gewann mit 17:15.