Acht weitere Anlagen

Damit Huchen&Co. flussauf wandern können

Von: Toni Schwaiger

Auf den Huchen, auch Donaulachs genannt, ist die Fischaufstiegshilfe in Epfach ausgelegt. © Landesfischereiverband Bayern

Epfach – Die nächste Fischaufstiegshilfe am Lech entsteht. An der Staustufe Epfach investiert die Uniper Kraftwerke GmbH rund 4,5 Millionen Euro, damit Fische und andere Wasserlebewesen die Anlage umgehen und wieder flussaufwärts wandern können.

Nachdem im Winter bereits die Rodungsarbeiten erfolgten und zur Abgrenzung des künftigen Baufeldes Reptilien- und Baumschutzzäune aufgestellt worden sind, beginnen nun die Bauarbeiten mit dem Oberbodenabtrag. „Um das Kraftwerk auch während der Bauzeit erreichen und betreiben zu können, muss vorab eine Baustraße angelegt und die vorhandenen Fernsteuer- und Spartenleitungen umverlegt werden“, beschreibt Uniper-Sprecher Theodoros Räumschüssel. Mit der Fertigstellung des Projektes sei etwa zum Jahresende 2024 zu rechnen.



Die Anlage wird am linken Ufer errichtet und auf den „Leitfisch Huchen“ ausgelegt sein. Sie erhält einen Durchfluss von 800 Litern in der Sekunde. Die Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Epfach wird in drei Abschnitte untergliedert:



Für die Durchgängigkeit des Lechs investiert Uniper an der Lechstaustufe 10 bei Epfach 4,5 Millionen Euro in den Bau einer Fischaufstiegshilfe. © Uniper

• Raugerinne als Einstieg (A auf der Grafik). Am linken Ufer unterhalb des Kraftwerksauslaufes zweigt hier der Fischpass in Form eines Raugerinnes mit Beckenstruktur vom Fluss ab. Hier fließen 800 l/s wieder zurück in den Lech und erzeugen so eine Lockströmung, die den Fischen hilft, den Einstieg in das Umgehungsgerinne zu finden. Um die Anlage vor Aus-spülungen im Hochwasserfall zu sichern, wird in diesem Abschnitt das Profil mit Wasserbausteinen gesichert. Die hier zu überwindende Höhendifferenz von rund 3,40 Metern wird durch Steinriegel auf 39, für Fische überwindbare Einzelstufen verteilt.



• Naturnaher Gerinneabschnitt (B). Das neu zu erstellende Umgehungsgerinne wird daran anschließend auf einer Länge von insgesamt rund 185 Meter möglichst naturnah gestaltet. Damit auf der gesamten Länge des Grabens kein Wasser versickert und der Grundwasserstand nicht verändert wird, muss die Gewässersohle abgedichtet werden.



Zur ökologischen Aufwertung dieser freien Fließstrecke werden zwei sogenannte „Totarme“ (Sackgassen ohne Durchfluss) angelegt. Während tiefere Gumpen von den Tieren als Unterstand und Erholungszone genutzt werden, dienen flach überströmte Kiesflächen für bestimmte Fischarten als Laichareal. Mit Totholz-Elementen wie Wurzelstöcken oder Gehölzbündeln, in Verbindung mit Wasserbausteinen unterschiedlicher Größe, soll so der Lebensraum für die Wasserlebewesen möglichst attraktiv gestaltet werden.



• Vertical-Slot-Pass (C). Die Querung des Stauhaltungsdammes erfolgt in einem Betonbauwerk in dem in 28 einzelnen Becken eine Höhendifferenz von 3,36 Metern überwunden wird. Ein vorgeschalteter Grobrechen verhindert dabei das Einspülen von Treibgut in die Anlage. Um den Durchfluss im Umgehungsgerinne auch bei Schwankungen des Oberwasserstandes konstant halten zu können, sind zwei automatisch gesteuerte Schützen eingebaut.



Acht weitere Anlagen

Die Epfacher Baumaßnahme stelle den Start für die Herstellung der Fischdurchgängigkeit des Lechs im Abschnitt zwischen Landsberg und Schongau dar, erklärt Räumschüssel. An den benachbarten Stau­stufen würden bis Ende 2027 noch acht weitere Fischaufstiegsanlagen geplant und errichtet. „Im Zusammenhang mit bereits in den vergangenen Jahren gebauten Umgehungsgerinnen nördlich von Landsberg sind dann auf einer Länge von circa 70 Kilometer alle Staustufen für Gewässerlebewesen im Lech passierbar.