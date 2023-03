Über einen Verein

Ein Tinyhaus-Ring im Wohngebiet

Von: Johannes Jais

Mischung diverser Hausformen: Unterhalb des Supermarktes (grau) im Baugebiet Kreuzstraße Süd in Leeder sollen auch Tinyhäuser (braun, unten) stehen. © AWMuc

Fuchstal - Platz für sechs oder mehr Tinyhäuser soll in Leeder in einem neuen Baugebiet berücksichtigt werden, das südlich des Edeka-Marktes ausgewiesen wird. Dafür wird jetzt ein Planungswettbewerb ausgerichtet.

Bislang gibt es eine Skizze des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München (siehe Foto). Sie betrifft den Bauabschnitt III für das Gebiet an der Kreuzstraße. Im Entwurf des Planungsverbandes sind zusätzlich zu den 16 klassischen Einfamilienhäusern (rot) sechs Tinyhäuser eingezeichnet, bisher in einem Kreis angeordnet.



Dis Skizze hat jedoch allenfalls den Status eines Vorschlags. Aber bei dem Thema, dass Mikrohäuser in ein Wohngebiet aufgenommen werden, wollen die Fuchstaler Räte in medias res gehen. „Wir waren in Klausur“, betont Bürgermeister Erwin Karg, und man habe sich damit bereits ausführlich befasst. Einigkeit bestehe darin, dass man im Wohngebiet zum Bauabschnitt III östlich der Kreuzstraße neben Einfamilienhäusern auch Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und eben Mikrohäuser haben möchte.



Tinyhäuser haben maximal eine Wohnfläche von 40 bis 45 Quadratmetern. Kleinere Modelle gibt es bereits ab 20 bis 25 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Wohnfläche pro Bewohner beträgt in Deutschland mittlerweile 47 Quadratmeter. Die Nachfrage nach den kleinen Wohngebäuden steigt – vor allem wegen der explodierenden Bau- und Energiepreise in großen Immobilien.



Einstimmig haben die Fuchstaler Räte beschlossen, dass die Gemeinde dafür einen Planungswettbewerb ausrichtet, um im Baugebiet eine gefällige Mischung zu erlangen. Der Auftrag für die Organisation und Begleitung des Wettbewerbs wurde an ein Büro in München vergeben.



Elisabeth Frieß (Wählergemeinschaft Asch) sah das Quartier als „gut geeignetes Grundstück, um das mal auszuprobieren“. Die gleiche Ansicht vertrat Gerhard Linder (Wählergemeinschaft Leeder). Die Städteplanerin, die demnächst den Planungswettbewerb ausrichte, habe in der Klausur einen kompetenten Eindruck gemacht.



Auf Nachfrage des KREISBOTEN erklärt Karg, dass die Gemeinde Fuchstal den kompletten Bereich östlich der Kreuzstraße vor zehn Jahren „völlig problemlos“ erworben habe. Jetzt könne man ein weiteres Grundstück auf der Ostseite mit aufnehmen und überplanen lassen. Ehemals war das Areal für ein Motel mit Bistro vorgesehen. Doch diese Pläne sind nicht mehr aktuell.



Worauf Karg besonders hinweist: Durch den Wettbewerb verlängere sich die Baureife um ein Jahr. Somit sei von einem Baubeginn für die Bauwerber im Sommer oder Herbst 2026 auszugehen.



Über einen Verein

Nachdem im KREISBOTEN Anfang Februar über das Thema Tinyhäuser im Fuchstal berichtet worden war, hätten sich „Interessenten aus ganz Deutschland“ gemeldet, gibt der Rathauschef zu verstehen. Er ergänzt, dass die Tinyhäuser „definitiv nicht an Einzelpersonen vergeben werden“. Vielmehr solle das über einen langfristigen Pachtvertrag mit einem Verein geregelt werden, der dann die Vergabe vornimmt. Erwin Karg: „Jetzt schauen wir mal, was uns der Wettbewerb für tolle Ideen bringt.“