Legenden des MTV-Dießen sagen Servus

Acht Spieler verlassen den Verein

Von Thomas Ernstberger schließen

Dießen – Aufstieg in die Kreisklasse endlich geschafft – jetzt bereiten sich die Fußballer des MTV Dießen auf die neue Saison vor. Da werden sie mit einer „runderneuerten“ Mannschaft antreten. Denn Spielertrainer Philipp Ropers muss künftig gleich auf acht Leistungsträger verzichten. Der große Umbruch am Ammersee!

Immerhin kann der MTV neben mehreren jungen Spielern aus der zweiten Mannschaft auch zwei Rückkehrer im Team begrüßen: Mittelfeldspieler Moritz Fichtl kommt vom TSV Schondorf zurück und Defensivspieler Christian Rid hat sich nach nur einem halben Jahr schon wieder beim TSV Utting abgemeldet. Ropers: „Beide sind Dießener und passen damit sehr gut in unsere Mannschaft und zu unserem Weg.“



Zu den Abgängen: Mit Jan Verhülsdonk (nach Utting in die Kreisliga) sowie den torgefährlichen Brüdern Luis und Vincent Vetter (beide zu Landesligist VfL Kaufering) haben den MTV drei absolute Stamm- und Führungsspieler verlassen, um in der kommenden Saison höherklassig anzugreifen. „Alle drei haben in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz wichtige Rollen gespielt und sich mit dem Aufstieg in die Kreisklasse erfolgreich verabschiedet“, so Ropers, der zudem künftig auf eine Reihe von Dießener „Urgesteinen“ verzichten muss: Mit Alexander Hummer, Andreas Schranner, Daniel Seidel, Florian Sepperl und Bastian Weber wechseln fünf absolute Legenden aus der Ersten zu den Alten Herren oder in den (Vor-)Ruhestand.



Spielertrainer Philipp Ropers: „Alle fünf haben im Herrenbereich ausschließlich und weit über ein Jahrzehnt für den MTV gespielt und konnten dabei bis zu vier Aufstiege feiern, den letzten in diesem Sommer gemeinsam in die Kreisklasse. Und aufhören soll man ja bekanntlich immer dann, wenn es am Schönsten ist…“



Der MTV Dießen testen auf eigenem Platz gegen Schäftlarn/Baierbrunn (13. Juli), Germering (24. Juli) und Kinsau (31. Juli) und startet am Sonntag, 7. August, mit dem Heimspiel gegen den FC Kochelsee in die neue Saison