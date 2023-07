Fuchstals Zukunftsrat ohne Wolfram Ruoff

Von: Johannes Jais

Im Keller des Fuchstaler Rathauses finden die Ratssitzungen möglicherweise bald ohne Wolfram Ruoff statt. © Jais

Fuchstal - Da haben sich Bürgermeister Erwin Karg und Gemeinderat Wolfram Ruoff aber mal richtig gefetzt: Es war zwar nicht die lauteste Kontroverse, aber es war die heftigste Auseinandersetzung, die es im Fuchstaler Gemeinderat in öffentlicher Sitzung seit Mai 2020 gab. Anlass für die Attacke war die Besetzung des „Zukunftsrates“.

An der Luft im Rathauskeller zu Leeder kann’s nicht gelegen haben, dass es so hitzig wurde: Dort ist es den Sommer über relativ kühl und direkt angenehm im Vergleich zu manch anderem Sitzungssaal. Auslöser war, dass, wie im KREISBOTEN berichtet, Fuchstal ebenso wie Unterdießen und Apfeldorf am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ teilnimmt.



Dazu gab es eine Befragung. Von 1.860 Haushalten in der Gemeinde Fuchstal mit ihren gut 4.000 Einwohnern kamen lediglich 87 Rückmeldungen – 24 per Post, 63 online. Auf die Haushalte bezogen, lag die Beteiligung bei unter fünf Prozent.



Karg verlas dazu eine Einschätzung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), das bei der Hochschule Trier angesiedelt ist und das beim Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ eingebunden ist. Aufgrund des geringen Rücklaufs könne man die Antworten nicht als repräsentativ ansehen, sondern allenfalls als Meinungsbild betrachten.



Bei der Entwicklung des Zentrums – was vor allem Leeder betrifft – soll auch ein sogenannter Zukunftsrat installiert werden, um die Bürger zu beteiligen. Dabei rücken zwei Gruppen in den Fokus: Zum einen ein Gremium, das den Charakter eines Bürgerrats haben soll und eventuell per Los ermittelt werden können; Zum anderen sollen Gemeinderäte oder der Bauausschuss involviert sein.



Karg berichtete, dass unter den 87 Antworten 40 Frauen und 41 Männer waren; sechs haben kein Geschlecht angegeben. In der Frage, wen man aus der Bürgerschaft einbinden könne, seien keine klaren Angaben gekommen. Zwölf Antworten nannten das Stichwort Vereine, bei Personen gab es eine mit zwölf Nennungen.



Wen interssiert‘s?

„Wir sind selbst schuld daran“, befand Gemeinderätin Ulrike Ramsauer. Text und Grafik zur Befragung seien keinesfalls gefällig aufbereitet worden. Das hätte man an eine Agentur vergeben können. „Wen in der Bevölkerung interessiert der Zukunftsrat?“, fragte Bürgermeister Karg. Auch mit Begriffen wie Smaragd – womit die Entwicklung smarter Marktplätze gemeint ist – und Reallabor (Testraum für Technologien und Geschäftsmodelle) könne die Bevölkerung wenig anfangen.



Die Fragestellung sei schrecklich ausgestaltet worden, monierte Wolfram Ruoff. Er übte heftige Kritik, dass vor Ort nichts gepusht wurde. „Was haben wir für die Befragung getan: vullkommagarnix“. Es habe zuvor immerhin Workshops gegeben mit engagierten Leuten. „Wir müssen doch das Bürgerengagement pflegen“, forderte der Gemeinderat der Neuen Liste Fuchstal.



Hat die Nase gestrichen voll und trägt sich mit dem Gedanken, sein Mandat niederzulegen: Gemeinderat Wolfram Ruoff. © Jais

Zudem kritisierte Ruoff, dass Karg die Besetzung des Zukunftsrates immer nichtöffentliche behandelt habe. Der Bürger habe ein Recht darauf, dies zu erfahren; das sei positiv für den Prozess des Förderprogrammes. Transparenz sei aber auch in anderen Bereichen erforderlich, wie zum



Beispiel zur Standortfrage für das Feuerwehrhaus – ein Thema, das klar öffentlich und nicht hinter verschlossenen Türen zu behandeln sei.



„Du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen“, erwiderte das Gemeindeoberhaupt. Früher habe es in Leeder eine Dorferneuerung gegeben, erinnerte Karg, auch damals seien die Arbeitskreise bis auf den Bereich Geschichte eingeschlafen. Gemeinderat Josef Weber (Wählergemeinschaft Leeder) fügte hinzu, die Dorferneuerung habe gar dazu geführt, dass fast das halbe Dorf zerstritten gewesen sei.



Vizebürgermeister Stephan Völk plädierte dafür, im Zukunftsrat Akteure aus der Gemeinde, aus Vereinen, Handwerk und anderen Bereichen einzubinden – „und nicht Leute, die keine Ahnung haben.“ Ulrike Ramsauer ergänzte: „Die Sache ist noch nicht reif genug.“



Leidender Rat

Ruoff hegte schließlich öffentlich Rücktrittsgedanken. Er werde sich in der Sommerpause überlegen, ob er das Amt als Gemeinderat abgebe. Er erkenne im Kampf für ein „bürgernahes Arbeiten“ keinen Fortschritt. „Ich leide darunter“, bekannte Ruoff, der auch Themen wie die Querungshilfe an der Bahnhofstraße, Gehsteige und die Einfriedungssatzung angestoßen hatte, wo bislang auch kaum was vorwärts gehe.



Bürgermeister Karg kündigte für Donnerstag, 3. August, die letzte Sitzung vor der sechswöchigen Sommerpause an. Dabei blickte er Ruoff ins Gesicht: „Da hast du dann viel Zeit zum Nachdenken“. Vizebürgermeister Völk sagte nach Ruoffs Ankündigung: „Ich finde es auch schade, wenn Du gehst.“ Das klang freilich eher spontan als ehrlich.