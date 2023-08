Leichtigkeit und Leidenschaft: „Jazzango“ im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Finnischer Tango in Moll: Sängerin Tuija Komi und Akkordeonist Vlad Cojocaru alias „Jazzango“ im Stadttheater. © Greiner

Landsberg – Es gibt ihn, den Finnischen Tango. Im Vergleich zum argentinischen ‚Vater‘ bevorzugt der „Blues der Finnen“ Moll statt Dur. Das verwundert den Mitteleuropäer nicht, stellt er sich Finnland doch meist dunkel, einsam und voll von Gnomen und Elfen vor. Dennoch, die Finnen sind laut World Happiness Report das glücklichste Volk der Welt. Vielleicht gerade weil sie die Trauer so exzessiv ausleben, sagt Tuija Komi, Sängerin des Duos „Jazzango“ mit Akkordeonist Vlad Cojocaru, das im Rahmen des Theatersommers letzte Woche im Stadttheater zu hören war.

Cojocaru ist kein Finne. Der begnadete Akkordeonist kommt aus Moldawien, studierte allerdings am Richard-Strauss-Konservatorium in München – weshalb er ebenso wie Tuija Komi deutsch spricht. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn Finnisch ist keine allzu oft verstandenen Sprache. Das bemerkt Komi auch gleich bei der Begrüßung: „Hyvää iltaa“ sagt sie – ohne Antwort zu bekommen. Was dem Funken zwischen Publikum und Musikern, der sofort auflebt, keinen Abbruch tut: Die Zuschauer lauschen gebannt dem Finnischen Tango und Tango-Klassikern wie Piazzollas „Libertango“. Denn die Musik hat eine Leichtigkeit, die das Können beider Musiker beweist.



Die Texte stammen teilweise von Komi selbst, beispielsweise der für „Land of the Finland Sun“, ein Lied, das Komi als „Hymne auf mein Land“ bezeichnet – auch wenn sie es in der Toskana geschrieben habe. Mit „Samba Tzigane“ würdigt Komi Dusko Goykovich, der wie eine Art Mentor für sie gewesen sei. Oder die beiden zerfließen in der Moll-Romantik eines finnischen Popsongs – der natürlich die Trauer zum Thema hat.



Diese Romantik rutscht nie ins Kitschige. Denn immer wabert auch der Jazz: ob als Improvisation seitens Sängerin Komi – auch wenn ihre Stimme manchmal etwas‘Tiefe‘ vermissen lässt –, ob als begeisterndes Solo Cojocarus, dessen Finger vor allem beim „Libertango“ auf den Tasten zu tanzen scheinen.



Nach der Pause macht die Wehmut „lustigen Tangolieder aus Argentinien“ Platz. Oder auch einem Lied über die ‚Kühe Finnlands‘, die Rentiere – samt lappländischem Jodler. Das Publikum genießt hörbar und freut sich über die intime Atmosphäre und Zugewandtheit der beiden Musiker. Ein Abend, ideal für den Theatergarten. Finnischer Tango , ein Glas schwerer Wein dazu Zikaden im Bass. Die hatten aber bei mageren 15 Grad keine Lust auf sommerabendliches Zirpen.