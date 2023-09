René Leisten: vom Quereinsteiger zum Pflegeschulleiter

Schulleiter mit hoher IT-Affinität: René Leisten. © BFS

Landsberg – René Leisten (43) ist der klassische Quereinsteiger. Der gebürtige Würzburger startete seine Berufslauf­bahn als Kaufmann. Bald aber ließ ihn der Wunsch nicht los, in die Pflege zu gehen. Jetzt ist er der neue Leiter der Berufsfachschule (BFS) für Pflege am Klinikum Landsberg und folgt damit auf Reinhold Pschera, der nach 30 Jahren in den Ruhestand ging. Leisten lebt mit seiner Familie in Landsberg.

Herr Leisten, wie kam es denn damals zu dem Berufswechsel?

Leisten: „Ich hatte stets viele Berührungspunkte zum medizinischen Bereich, weil meine Mutter 30 Jahre lang als OP-Pflegekraft arbeitete – als Kind nahm sie mich immer mal wieder mit zur Arbeit. Und eine meiner Schwägerinnen ist Ärztin. Nach dem Start als Kaufmann für Bürokommunikation zog es mich in zweiter Ausbildung in die Pflege. Dann legte ich noch zwei Studienabschlüsse – den Bachelor für Pflegepädagogik und den Master in der Erwachsenenbildung – nach, und diverse Weiterbildungen.“

Worauf freuen Sie sich nun am meisten in Ihrer neuen Funktion als Schulleiter in Landsberg?

Leisten: „Auf die Schüler und natürlich auf mein Lehrer­kollegium. Das ist wirklich ein sehr professionelles Team – mit dem nötigen Humor. Ich bin bereits seit Oktober 2022 an der BFS in Landsberg, vorher war ich sechs Jahre lang Schulleiter am Universitäts-Klinikum Augsburg. Es macht richtig Spaß, hier an dieser tollen Schule miteinander zu arbeiten – es herrscht eine sehr hohe Motivation, da kann man was bewegen.“

Was möchten Sie denn gerne bewegen und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Leisten: „Da gibt es vieles. Zum einen ist da das neue Pflegeberufegesetz – umgangssprachlich Generalistik genannt. Hier hat sich einiges geändert. Jetzt sind alle Ausbildungen in einer komprimiert, was eine große Herausforderung darstellt, weil man sehr kompakt alle Bereiche unterrichten und mit den Schülern schaffen muss, um sie adäquat zum Abschluss zu führen. Wir müss en verstärkt mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, denn alle Pflegeschulen sind jetzt gleichgeschaltet. Zweites großes Thema: Wir müssen neue Wege gehen, um Auszubildende zu bekommen. Neue Modelle müssen her, um sie zu gewinnen, zum Beispiel wäre es eine Idee, mit Bildungsgutscheinen zu arbeiten.“

Was ist Ihnen denn im Umgang mit den angehenden Pflegefachfrauen und -männern wichtig?

Leisten: „Ganz allgemein natürlich ein sehr wertschätzendes Miteinander, ein guter, persönlicher Umgang mit den Klassen. Das Zwischenmenschliche ist so wichtig, um auch die Stärken und Schwächen zu kennen. Ich möchte den Auszubildenden gerne als Mentor zur Seite stehen, sie drei Jahre lang begleiten, dabei auch immer authentisch bleiben. Die höchste Auszeichnung ist es, wenn einen die Schüler auch außerhalb der Schule fröhlich auf der Straße grüßen. Von einem starren Unterrichtssystem ohne Spaß beim Lernen halte ich gar nichts. Deshalb gehören auch Ausflüge, Unternehmungen und Abschlussfahrten unbedingt zum Schulleben dazu.“

Wieso ist in Ihren Augen der Pflegeberuf so wertvoll?

Leisten: „Weil es ohne uns nicht geht, ohne die Pflegekräfte kann ein Krankenhaus nicht funktionieren. Die Zusammenarbeit mit den Menschen ist ungeheuer wertvoll. Das Schöne daran: Man bekommt immer ein direktes Feedback und auch viel Dankbarkeit. Es wird einem so viel Vertrauen entgegengebracht. Natürlich hat man auch eine hohe Verantwortung gegenüber den Patienten.“

Warum lohnt sich Ihrer Meinung nach eine Bewerbung als Auszubildende/Auszubildender an der Berufs­fachschule für Pflege?

Leisten: „Weil wir hier in Landsberg alles bieten können – eine professionelle, fundierte Ausbildung und bald auch einen richtig tollen neuen Ausbildungscampus in einem schönen Gebäude, mit viel mehr Platz und sehr modernen technischen und räumlichen Möglichkeiten. Neben der Theorie kann man gerade auch mit unseren Zentralen Praxisanleitern zusammen so vieles für diesen Beruf lernen. Und fürs ganze Leben.“