Antrag abgelehnt: Die Leonhardistraße wird keine Fahrradstraße

Mit sechs zu 14 Stimmen lehnten die Räte den Antrag ab

Von Andrea Schmelzle schließen

Kaufering – Der Antrag der Kauferinger Grünen zur Prüfung und Umsetzung der Leonhardistraße als Fahrradstraße wurde auf der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr mit großer Mehrheit abgelehnt: Der Nutzen wurde im Vergleich zum Aufwand als zu gering eingestuft.

Noch kurz vor der Weihnachtspause hatten die Grünen ihren Antrag bei der Kauferinger Verwaltung eingereicht, die rechtlichen Möglichkeiten zur Einrichtung der Leonhardistraße als Fahrradstraße zu prüfen und, falls möglich, umzusetzen. Anlass sei die letzte Finanzausschusssitzung im Dezember gewesen, erläuterte Fraktionsmitglied Tobias Kirchberger ,im Zuge derer die geplanten Projekte für das neue Jahr vorgestellt wurden „Wenn wir sie sowieso sanieren, können wir sie auch attraktiver machen“, meinte er.



Eine Fahrradstraße ist eine für den Radverkehr vorgesehene Straße. Sie soll dessen Attraktivität steigern und Vorteile gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr schaffen. In einer Fahrradstraße dürfen nur Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter fahren, Zusatzschilder können jedoch Auto- und Motorradverkehr zulassen – zum Beispiel für Anlieger. Es gilt jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde und auf Radfahrer muss besondere Rücksicht genommen werden.



Die Leonhardistraße sei ein wesentlicher Teil des Kauferinger Fahrradnetzes, führte Kirchberger fort, und sei wichtig, um mit dem Radl etwa den Landsberger Osten, Epfenhausen und die Leonhardikapelle zu erreichen. Bereits aktuell ist die Straße für den durchschnittlichen Kraftfahrer nicht befahrbar. Ausnahmen gibt es für Anlieger und den landwirtschaftlichen Verkehr. Dennoch habe man den Antrag gestellt, so Kirchberger – um die Wichtigkeit eines Fahrradnetzes hervorzuheben und mit Kauferings erster Fahrradstraße ein Zeichen zu setzen. Für eine gute und sinnvolle Erweiterung der Straße sei die Umfunktionierung der Leonhardistraße zur Fahrradstraße bedeutsam, so Kirchberger. Jeder solle durch eine entsprechende Beschilderung sehen können: Das – und nicht die Epfenhauser Straße – ist der Weg, den Radfahrer nutzen sollten.



Auch für Elisabeth Glaser (die Grünen) sei das Vorhaben „ein wichtiges Zeichen“, nämlich um zu beweisen: „Die Marktgemeinde will den Fahrradverkehr fördern und sieht das Fahrrad als gleichwertiges Verkehrsmittel an.“



„Manche E-Bike-Fahrer fahren sogar schneller als 30“, warf Gemeinderätin Rosina Heinle (CSU) ein. Zudem sei die Leonhardi­straße ohnehin „für die Landwirtschaft gedacht“. Darum brauche man nichts zu ändern. „Es ist in Ordnung, wie es ist.“ Voraussetzung für eine Fahrradstraße sei es, dass sie überwiegend von Fahrradfahrern befahren würde, ergänzte Peter Mailänder (Kauferinger Mitte). Das sei bei der Leonhardistraße nicht der Fall. Räder seien im Vergleich zu landwirtschaftlichen Fahrzeugen in der Unterzahl. Ziel des Ausbaus der Straße sei ja, sie sicherer zu machen, dazu gehöre auch, sie fahrradfreundlicher zu gestalten, sagte Markus Wasserle (SPD). Allerdings sei die Prüfung auf eine Fahrradstraße hin sehr aufwendig. Es mache viel Arbeit, biete aber relativ geringen Nutzen. Die Errichtung einer Fahrradstraße sei nur dann erforderlich, wenn eine Gefährdungslage vorliege – was in der Leonhardistraße nicht der Fall sei, sagte Kauferings Geschäftsleiter Dominic Jödicke. Daher werde das Vorhaben vermutlich schon an der rechtlichen Umsetzbarkeit scheitern.



Dennoch habe die Kauferinger Verwaltung den Gemeinderäten die Möglichkeit geben wollen, das Thema „in Ruhe auszudiskutieren“. Was jedoch nicht zur Durchsetzung des Antrags geführt hat: Mit sechs zu 14 Stimmen lehnten die Räte ihn ab. Die Leonhardistraße wird keine Fahrradstraße.