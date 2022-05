Leonid Chizhik in Landsberg: »Ich lebe mit den Melodien«

Von: Susanne Greiner

Leonid Chizhik spielte Werke jüdischer Jazzkomponisten – im Rahmen von „Kultur wider das Vergessen“. © Greiner

Landsberg – Leonid Chizhik kommt aus der Republik Moldau. „Ich bin sehr mitgenommen von der aktuellen Kriegssituation“, sagt er zu Beginn des Konzerts im Rahmen der Reihe „Kultur wider das Vergessen“, die der Verein „Gedenken in Kaufering“ und die Bürgervereinigung Landsberg aktuell veranstaltet. Dieses Mitgenommen-Sein spürt man, wenn er allein auf der Bühne im Festsaal des Historischen Rathauses steht. Nüchtern sagt Chizhik die Titel an und spielt: Werke jüdischer Jazzkomponisten, die sich der 75-Jährige mittels meist lyrischen Improvisationen zu eigen macht – samt Kurzausflügen in den Bebop.

Zu Beginn hält Chizhik ein Jazz-Lehrbuch hoch, die „erste Nahrung für Jazzmusiker“: Darin seien so viele jüdische Komponisten, sagt er. Natürlich stehe der Jazz in der Tradition der Afroamerikaner Amerikas. „Aber manchmal denke ich, auch ohne Juden hätte es keinen Jazz gegeben.“ Es sind die Kinder jüdischer Einwanderer aus Osteuropa, die ab Ende des 19. Jahrhunderts vor Armut und Verfolgung in die USA flüchteten. Einer der bekanntesten ist sicher Benny Goodman, 1886 in New York City geboren. Andere jüdische Jazzgrößen sind Woody Herman oder auch Artie Shaw. Und natürlich Gershwin, der als Sohn russischer Einwanderer 1898 in Brooklyn zur Welt kam.



Chizhik blickt auf die Liste, die er sich gemacht hat: 200 Standards jüdischer Jazzkomponisten, „ich weiß gar nicht, was ich auswählen soll“, sagt er und schmunzelt zum ersten Mal leicht. Er hat sie natürlich alle im Kopf, arbeitet mit ihnen. Denn er ist „Improvisateur“, wie er sagt: „Ich lebe mit diesen Melodien weiter. Und so werden sie jedes Mal zur einer anderen Musik.“ Musik sei ein Impuls, ein Signal. „Und wie schön sind gerade diese Impulse.“



Chizhik spielt Standards, Unterhaltungsmusik. Was sich gelich beim ersten Song „Body and Soul“ von John Green zeigt: ruhige Anfangssequenzen, einmal die ‚reine Melodie‘ – und dann beginnt Chizhik zu improvisieren. Der Rhythmus, der deutlich Widerhall in seinen im Takt tretenden Füßen findet, zieht an, ohne je wie ein Korsett zu wirken; vielmehr scheint Chizhik in Rhythmen zu baden, ohne je darin unterzugehen.



Im Anschluss dann Gerswins „For You, for Me, for Evermore“, eines der Werke, zu dem Ira Gershwin den Text schrieb. Chizhik macht hier einen Ausflug in den Bebop, synkopische Rhythmen übernehmen, die aber schon bald wieder in gleichmäßigen Achteln der linken Hand verhallen. Im Lauf des Konzerts sind mehrmals diese energetischen Improvisationen zu hören, die von Chizhik Grundtenor der lyrischen Spielweise aufgefangen werden. Aber er kann auch schwelgen, beispielsweise bei Arthur Scharz‘ eher melancholischem „You and Me and the Music“. Oder einen Klangteppich weben, in den er die Melodie von Jerome Kerns „Yesterdays“ webt. Insgesamt beschwört Chizhik die Stimmung der 1940er herauf: Man atmet nahezu den Rauch der dunklen Jazzbars – auch wenn Chizhiks gleichbleibende Dynamik mancher Note ein wenig Charme raubt.



Chizhiks Talent wurde schon früh in dem damals noch zur UDSSR gehörenden Moldawien entdeckt. Jazz wollte man dort nicht hören – weshalb es den Pianisten in die ‚Untergrund‘-Jazzkneipen Moskaus trieb, die Stadt, in der er 1965 sein Studium begann. Mit Erfolg: Ab Mitte der 70er durfte er reine Jazzkonzerte geben – und das, obwohl der Kalte Krieg gerade seinen Höhepunkt erreicht hatte. Sogar ins Ausland durfte er – und lernte Jazzgrößen wie Herbie Hancock oder Chick Corea kennen. 1991 kam er schließlich in den Westen: nach München, wo er am Richard-Strauss-Konservatorium eine Dozentenstelle hatte.

