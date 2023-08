Sanfter Sound zum Ausklang: Irie Vibes im Landsberger Lechatelier

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Sanfter Sound zum Eingrooven: „Meister Kohlscheen“ stimmt die Zuhörer auf acht Stunden voller Irie Vibes ein. © Schelle

Und schon ist es wieder vorbei: Noch nicht mal zwei Wochen ist es her, dass im Lechatelier des Vereins „Kunst hält Wache“ die Event-Reihe rund um alles Außergewöhnliche gestartet ist. Zeit, ein Resümee zu ziehen.

Landsberg– Erfolgreich: Das ist wohl das Wort, dass die vergangenen Events im Lechatelier am besten beschreibt. Angefangen mit der Eröffnung am 11. August über eine restlos ausverkaufte Techno-Session am 14. August bis hin zu sanftem Sound am vergangenen Samstag bei den „Irie Vibes“.



Ab 20 Uhr strömen Gäste in den riesigen Garten des Lechateliers. Schon jetzt ist alles beleuchtet und die ersten Besucher tummeln sich in der Mitte des Gartens. Hier steht die Mini-Ramp, auf der Skater mit ihren Boards ihre Tricks versuchen. Rundherum stehen Sitzmöglichkeiten, die zum Zuschauen einladen. Nachdem am Montag Techno-Bässe das Atelier erfüllten, läuft es bei den „Irie Vibes“ entspannter ab. Reggae lautet hier die Devise, entspannter Sound, der die Veranstaltungsreihe ausklingen lässt.



Den ersten Act des Abends kündigt Stefan Jahns von Irie Corner auf der Mini-Ramp an. „Meister Kohlscheen“, die mit soften Covers aber auch eigenen Liedern die Gäste auf die kommenden Musiker einstimmen. Die performen dann aber auf der Bühne, um die sich die Zuhörer sammeln, um ein bisschen zu tanzen oder nur zuzuhören und zu genießen. Entspannt ist die Stimmung und glücklich ist der Initiator. Franz Hartmann strahlt über das ganze Gesicht, als er die vergangenen Tage Revue passieren lässt. Schon die Eröffnung sei „super“ gewesen, der Techno-Abend am Montag habe dann alles übertroffen. „Danach haben wir dann das Personal aufgestockt“, erklärt er. Am Abend selbst habe man sogar wieder Gäste heimschicken müssen, weil alles ausverkauft war. Auch das Aufräumen am Tag danach sei problemlos und mit vielen Helfern verlaufen. „Als wir zum Aufräumen wiederkamen, waren die ersten schon da und haben Flaschen sortiert“, erinnert er sich.



Immer mehr Gäste strömen auf das Gelände und lassen sich von der entspannten Atmosphäre berieseln. Was auffällt: Alle Altersgruppen sind vertreten. Und alle ziehen das gleiche Fazit: Sie sind froh, dass es so etwas in Landsberg gibt. „Der Bedarf ist viel größer als erwartet“, so Hartmann. Deswegen sollen die Veranstaltungen keine einmalige Sache gewesen sein. Das hängt allerdings von der Stadt ab. „Wir führen lösungsorientierte Gespräche, wie man einen dauerhaften Betrieb möglich machen kann“, so Hartmann. Das bestätigt auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl auf Anfrage der Redaktion. „Das Konzept mit den vielfältigen und facettenreichen Veranstaltungen bereichert die Landsberger Kulturszene und wurde sehr gut angenommen. Wir werden als Stadt alles tun, um auch in Zukunft einen gemeinsamen gangbaren Weg für weitere Veranstaltungen zu finden.“



Übrigens: Für diesen Winter plant der Verein eine weitere Veranstaltung: einen alternativen Weihnachtsmarkt. „Last Christmas“ und das übliche Weihnachtsmarkt-Repertoire soll es aber dabei nicht geben. Man darf gespannt sein.