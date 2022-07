Letzter Walzer in Dießens Café Vogel

Von: Thomas Ernstberger

Keine „Weißbier-Brezn“ und leckere Kuchen mehr: Das traditionsreiche „Café Vogel“ musste schließen. © Roettig

Dießen – Ein letzter Walzer, dann ist das traditionsreiche Dießener „Café Vogel“ nach 118 Jahren für immer zugesperrt worden. „Am Ende werden wir tanzen“, war in den letzten Betriebs-Tagen noch auf einer Tafel am Eingang zur ältesten Konditorei der Ammersee-Gemeinde zu lesen.

Jutta und Reinhard Golder, die den Familienbetrieb seit 1997 in der fünften Generation geführt hatten, hielten sich an das Versprechen und tanzten „am Ende“, am vergangenen Donnerstag, durch den Verkaufsraum. Sicher auch als Zeichen der Erleichterung nach einer Entscheidung, die lange reifte und die sie sich alles andere als leicht gemacht hatten.



1904 wurde das „Café Vogel“ gegründet - jetzt ist auch die Konditorei geschlossen. Das Café mit dem herrlichen Garten war schon seit dem 1. Mai zu. „Alles hat seine Zeit“, sagte Jutta Golder. Und die Zeit des Betriebs in der Johannisstraße war jetzt abgelaufen. Die Kosten explodierten, hohe Investitionen wären nötig gewesen, die Laufkundschaft reichte hinten und vorne nicht aus – und es gab keinerlei Parkplätze. Das Aus fürs Café Vogel bedeutet für die Dießener auch den Abschied von einer ganz besonderen Spezialität: Es ist das Ende der beliebten „Weißbier-Brezn“, die es nur hier, „beim Busch“, gab.



Jutta Golder ist glücklich, dass alle Mitarbeiter einen neuen Job gefunden haben. Sie macht sich jetzt auf eine dreiwöchige Wanderung durch Deutschland, „Richtung Südwesten“, wie sie sagt. Was aus den Räumen in der Johannisstraße wird, steht noch nicht fest. Fehlen wird das Café auf alle Fälle.