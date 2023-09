Der Ablauf

LEW: Erneuerung der Hochspannungsleitungen bei Landsberg abgeschlossen

Teilen

Südlich von Landsberg treffen die erneuerten Leitungen aufeinander und verlaufen auf einem Leitungsgestänge. © LEW

Landsberg – Die Stadt Landsberg steht unter Strom – zumindest ein bisschen mehr, als vorher. Denn die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) hat nach knapp sechs Monaten die Erneuerung von zwei Abschnitten zweier 110-kV-Hochspannungsleitungen südlich von Landsberg abgeschlossen. Die Freileitungen waren teilweise bereits über 60 Jahre alt und hatten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Die neue Leitung kann jetzt auch mehr Strom übertragen. Das Vorhaben stärkt damit die Versorgungssicherheit in Landsberg und den umliegenden Gemeinden und ist ein Beitrag zum Umbau des Energiesystems. Der Stromnetzbetreiber hat rund 10 Millionen Euro in das Projekt investiert, wie die LEW kürzlich informierten.

LVN hat zwei Abschnitte der Leitungen Honsolgen-Landsberg und Schongau-Landsberg im Bestand erneuert. Bei Buchloe wurden fünf Masten der Leitung Honsolgen-Landsberg verstärkt. Auf einem acht Kilometer langen Abschnitt derselben Leitung hat wurden 15 Masten an leicht versetzten Standorten durch neue ersetzt. Südlich von Landsberg hat LVN außerdem zehn Masten der Freileitung Schongau-Landsberg erneuert. Auf einem 1,6 Kilometer langen Teilabschnitt hat LVN die beiden Leitungen nun auf ein Leitungsgestänge gelegt. Sechs alte Masten der Leitung Honsolgen-Landsberg im südlichen Stadtgebiet werden nun nicht mehr benötigt und können zurückgebaut werden.



„Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien steigt in der Fläche weiter stark an“, erklärt Stefan Huggenberger, Leiter Projekte Genehmigungen Hochspannung bei LEW Verteilnetz. „Um diesen zusätzlichen Strom im Verteilnetz aufnehmen und verteilen zu können, müssen wir unser regionales Stromnetz auf allen Ebenen in kurzer Zeit massiv erweitern, auch auf der Hochspannung.“ Das Projekt im Raum Landsberg und Honsolgen sei ein Schritt in Richtung Energiezukunft.



Der Ablauf

Die insgesamt 25 neu gebauten Masten wurden etwas versetzt von den bisherigen Maststandorten errichtet. Dafür wurden zunächst neue Beton-Fundamente für die Masten gegossen. Nachdem diese einige Wochen ausgehärtet hatten, konnten die neuen Masten vor Ort zusammengebaut und mittels eines Autokrans auf die Fundamente gestellt werden. Sobald die neuen Masten standen, wurden die Leiterseile eingezogen. Dafür kommen normalerweise Fahrzeuge zum Einsatz, die ein sogenanntes Vorseil von Mast zu Mast ziehen. Über solche Vorseile werden dann die einzelnen Leiterseile mittels einer Seilwinde eingezogen. Bei der Leitung Honsolgen-Landsberg hat LVN anstatt eines Fahrzeuges einen Helikopter genutzt. Dieser vereinfachte die Arbeiten und schützte die Tier- und Pflanzenwelt, da für die Arbeiten keine Fahrzeuge durch die sensible Natur fahren mussten.



Die Leitungserneuerung bei Landsberg ist auch Teil der umfassenden Erneuerung der sogenannten Lechrain-Leitung, einer 110-kV-Hochspannungsleitung, die von Schongau über Landsberg bis nach Merching verläuft. Die Leitung ist eine der zentralen Nord-Süd-Verbindungen im regionalen Verteilnetz. Sie spielt für die Stromversorgung der Region und für den Transport von Strom aus erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle. LVN plant abschnittsweise die Erneuerung der gesamten Leitung bis 2030.



Während der Arbeiten waren die „alten“ 110-kV-Leitungen, von denen die Kunden ihren Strom beziehen, abgeschaltet. Die Stromversorgung wurde durch andere Leitungen gesichert. Mittlerweile wurden die Leitungen getestet und sind in Betrieb.