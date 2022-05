Aus der Vergangenheit

Ein Zeichen der Zuversicht

Von: Susanne Greiner

Guy Mintus am Flügel und das Jugendkammerorchester der Musikschule Landsberg unter Birgit Abe spielten Gerswins „Rhapsody in Blue“ – in herausragender Qualität. © Greiner

Landsberg – Erinnerungsarbeit heißt nicht umsonst so: Erinnern ist oft schwer, mit Hass und Verzweiflung belastet. Dass es auch mitreißend und hoffnungsvoll sein kann, ohne den Boden der Ernsthaftigkeit zu verlassen, hat das Liberation Concert am Freitag gezeigt: Das Jugendkammerorchester der Musikschule und Pianist Guy Mintus sowie weitere Solisten spielten jüdische Lieder und Werke klassischer Komponisten – einige von ihnen waren auch beim Konzert des DP-Orchesters unter Leonard Bernstein in Landsberg 1948 zu hören. Die Bayerische Philharmonie präsentierte abschließend eine Uraufführung: „Nie mehr schweigen!“, Jo Barnikels Bearbeitung der Wolf-Durmash­kin-Komposition „Lomir Shvaygn“.

Das Landsberger Stadttheater war ein wichtiger Ort für das DP-Orchester: Dort spielte es auch eines seiner letzten Konzerte – im Jahr 1948, unter Dirigent Leonard Bernstein. Im selben Jahr wurde Israel gegründet – wo einige der Musiker eine neue Heimat fanden.



„Es waren Konzerte selbstbestimmter Menschen“, sagt OBin Doris Baumgartl bei der Begrüßung. Was auch daran zu sehen sei, dass sich das Orchester einen eigenen Namen gab: „Jewish Orchestra in Bavaria.“ Deren Musik finde sich nun wieder zusammen, beim Projekt „Liberation Concert Bayern“. Dass der Funke des Projektes, das in ganz Bayern verwirklicht werden soll, mit der Projektwoche „Here we are Landsberg!“ in der Lechstadt gezündet wurde, dafür sei sie äußerst dankbar, so Baumgartl. Dank Initiatorin Karla Schönebeck, dem Zeitzeugen Bob Hilliard und allen Beteiligten leuchte von Landsberg ein „Zeichen der Zuversicht“ in die ganze Welt.



„Verschweigen und Vergessen darf nicht sein“, konstatiert MdL Alex Dorow. Weshalb sich auch der Landtag dem Projekt angeschlossen habe und die zugehörige Ausstellung „Liberation Concert“ im Herbst im bayerischen Regierungssitz zeigen werde. Dass hier die universelle Sprache der Musik, gespielt „von einem Jugend- und einem Meisterorchester“, wirke, transportiere die Vergangenheit in die Zukunft. Und zeige über die Kultur „das Große und Schöne der Menschheit“.



Aus der Vergangenheit



Nicht nur Musik, auch Worte erklingen bei diesem Konzert: Personen aus dem Publikum lassen Zeitzeugen lebendig werden: David Grasnick spricht für Bob Hilliard über dessen Erlebnis des ersten Befreiungskonzertes 1945 in St. Ottilien. Wie die deutschen Soldaten rauchten, „mit den Krankenschwestern flirteten, als ob es sie nichts angehe“. Und wie Publikum und Musiker nach dem ersten Lied, „Ich will aheim“ (Ich möchte ein Zuhause) so ergriffen waren, dass das Konzert unterbrochen werden musste. Axel Flörke wird zur Stimme des DP-Musiker Micha Hofmekler, der von den erzwungenen Konzerten der im KZ Kaufering I inhaftierten Musiker vor deren Peinigern berichtet. Und von den Konzerten des „befreiten“ DP-Orchesters – zu denen die Musiker dennoch oft per Krankenwagen gefahren werden mussten.



Mirja Baier übernimmt die Worte Henia Durmashkins, Sängerin des DP-Orchesters. Und erzählt von den legendären Bernstein-Konzerten 1948, bei dem Bernstein selbst Gershwins „Rhapsody in Blue“ spielte. Sie macht auch den Sprung in die Gegenwart: zu Durmashkins „Lomir Shvaygn“, dessen erster Gospelversion 2018, der Version der Bayerischen Philharmonie unter Dirigent Mark Mast 2019 – und der drittenVversion Jo Barnikels, die an diesem Tag im Stadttheater uraufgeführt wird.



Zurück zur universellen Sprache: zur Musik. Sie beginnt mit Leni Wasser, die am Flügel eine Komposition des tschechischen Opernsängers Karl Berman präsentiert: „Tyfus v kz Kauffering; Auschwitz – Todesfabrik“: unheilvoll, dissonant. Im Anschluss präsentiert die israelische Sängerin Naama Nachum, begleitet von ihrem Mann Guy Mintus am Klavier, drei jüdische Lieder, die sowohl tiefste Schwermut als auch Lebensfreude transportieren: der Ghetto-Song „Ich willl aheim“; „A Walk to Caesaria“, bekannt auch als „Eli Eli“, ein hebräisches Gedicht aus den 1940ern, geschrieben von der ungarisch-jüdischen Widerstandskämpferin Hannah Szenes, vertont von David Zehavi. Und abschließend „La vita è bella“ von Nicola Piovani – bekannt aus dem gleichnamigen Film von Roberto Benigni. Und hier erklingt mit der Textzeile „Lächle, egal was sie dir sagen. Hör nicht auf ihre Worte. Denn das Leben ist schön, so wie es ist.“



Die Leiterin der städtischen Musikschule Birgit Abe präsentiert das Können ihres Jugendkammerorchesters mit Werken, die ebenfalls Emotionen vom himmelhohen Jauchzen hin zum Tode Betrübtsein wecken: George Bizets „L‘Arlesienne“ mit rigidem Marschrhythmus, der sich zur Melodie löst. Dann Sibelius‘ Impromptu Nr 5, in dessen Melancholie sich ein Walzer schleicht. Und mit Brahms „Hit“, dem „Ungarischen Tanz“.



Mark Mast dirigierte die Bayerische Philharmonie bei Jo Barnikels (rechts am Flügel) „Nie mehr schweigen!“ © Greiner

Die beiden letzten Stücke rufen Standing Ovations seitens der Zuschauer hervor: Gershwins „Rhapsody in Blue“, bei der Pianist Mintus, hervorragend begleitet vom Jugendkammerorchester, sein ungemein leichtes Spiel und seine begnadeten Improvisationen samt orientalischer Einsprengsel zu Gehör bringt. Und schließlich Jo Barnikels „Nie mehr schweigen!“ – die Uraufführung. Das Stück beginnt mit einem Marschrhythmus. „Ich sehe darin den Gegensatz zu dem Inhalt des Liedes, dem ‚Nicht mehr schweigen‘“, sagt Barnikel: erst die Bedrohung, dann die Freiheit. Barnikel zitiert natürlich auch Durmashkins Komposition, fügt alles mit Schlagwerkeinsatz und einem Solocello zu einem Ganzen – garniert von einem achtstimmigen Chor. Dessen Refrain: „Nie mehr schweigen, nicht vergessen. Es ist an der Zeit.“



Der Vorsitzende der Stiftung „Wertebündnis Bayern“ Max Schmidt bezeichnet in siener Ansprache das Projekt „Liberation Concert“ als eines der besten Projekte des 2010 gegründeten Wertebündnisses. Zurecht. Und es hat seinen Anfang in Landsberg. Here we are.