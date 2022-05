Lichtmusik in Dießens Friedenskirche

Teilen

Sehnsucht nach Heimat und Himmel: Sängerin Maggie Jane in der Dießener Friedenskirche, in das Licht der Videoinstallation von Manuela Hartel getaucht. © Conny Kurz

Dießen – Soul ist der Kirche nicht ganz fremd, klingt er doch auch bei manch Gospel an. Kombiniert mit Pop und den ganzen Raum einnehmenden Videoinstallationen wird er aber zu etwas Außergewöhnlichem: einer Performance, die am Sonntagabend in der Friedenskirche begeistert aufgenommen wurde.

„Does it feel like home“ singt die in Greifenberg lebende Sängerin an diesem Fast-Sommerabend. Ihre kräftige, warme Soulstimme füllt den Raum. Die Kirche ist ihr Zuhause, dort hat sie als Kind im Kirchenchor Singen gelernt. Maggie Jane nimmt ihre Zuhörer mit allen Sinnen mit in ihre Welt, perfekt von Medienkünstlerin Manuela Hartel mit ihren Licht-Projektionen in Szene setzt. Da kommen verschiedene Welten zu einer Symbiose: Popkonzert mit Videokunst, Kirchenorgel und Klavier mit Gitarre, der Kirchenraum mit Lichtinstallation.



Die beiden Künstlerinnen haben ihre Darbietungen perfekt aufeinander abgestimmt. Hartels Videoinstallationen folgen Inhalt und Rhythmus: Bei „Driving to the West“ reist auch der Zuschauer durch Landschaften, bei „I wanna shine“ sind auch die Zuhörer den Blitzen, dem Regen und den Sternen ausgesetzt: „Der dunkle, kleine Kirchenraum ist ideal, um alle Sinne anzusprechen und die Zuschauer ganz eintauchen zu lassen in diese Symphonie aus Stimmungen: Die Sehnsucht nach Freiheit und Liebe, nach Heimat und Himmel“, so Hartel – eine wahre Sehnsuchtsreise, die am morgigen Donnerstag um 20.30 Uhr in der Friedenskirche wiederholt wird. Karten: anke_neudel@web.de.