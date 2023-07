Litauer Edgar Protcenko läuft für die Riverkings auf

Edgar Protcenko wird als Verteidiger für die Riverkings auflaufen. © HCL

Landsberg – Jetzt ist die erste Kontingentstelle in der Verteidigung beim HC Landsberg besetzt. Mit dem Litauer Edgar Protcenko kommt ein Nationalspieler an den Lech.

Der 26-jährige Rechtsschütze wechselt aus der zweiten französischen Liga nach Landsberg. In Frankreich stand er die letzten vier Jahre auf dem Eis, in der vergangenen Saison schnürte er für Nantes die Schlittschuhe. In seiner Jugend lief Protcenko ein Jahr für den Nachwuchs von Iserlohn auf, weitere Stationen führten ihn nach Weißrussland, Kanada und in die Alps Hockey League nach Kitzbühel. Protcenko wird bei den Riverkings mit der Nummer 13 auflaufen.



„Edgar ist körperlich sehr präsent, spielt einen guten ersten Pass und schaltet sich immer wieder gefährlich in die Vorwärtsbewegung ein“, erklärt HCL-Vizepräsident Michael Grundei. Protcenko sei trotz seiner 26 Jahre ein erfahrener Verteidiger, der bereits in seinen letzten Vereinen häufig Führungsaufgaben übernommen habe. „Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil.“